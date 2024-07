Nowa szczepionka przeciwko malarii  

Szczepionka została zatwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pół roku po rozpoczęciu rutynowego podawania w Kamerunie pierwszej szczepionki przeciwko malarii, zwanej RTS,S opracowanej przez brytyjskiego producenta leków GSK.

Program szczepień z użyciem R21 rozpoczęto w poniedziałek na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Kraj otrzymał łącznie 656 600 dawek szczepionki. Początkowo zaszczepionych zostanie 250 tys. dzieci w wieku do dwóch lat.

Côte D'Ivoire becomes the first country to launch the R21 vaccine