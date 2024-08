W 2025 roku rząd wyda na odsetki od długu blisko 100 mld zł

Gazeta zauważa, że zadłużenie Skarbu Państwa rośnie bardzo szybko. Dodaje, że według resortu finansów od początku roku do końca czerwca skoczyło o niemal 10 proc., czyli o ok. 129 mld zł.

"Rzeczpospolita" wskazuje, że z rządowych planów wynika, iż w tym roku dług całego państwa (a więc razem z tzw. funduszami pozabudżetowymi) spuchnie aż o 275 mld zł do 1,96 bln zł.

Jak zaznacza dziennik, ostatnio większy skok zanotowano jedynie w kryzysowym, pandemicznym 2020 r.

"Tak ogromny wzrost długu jest niepokojący, zwłaszcza że w obecnych warunkach drogiego pieniądza pociąga to za sobą bardzo znaczący wzrost kosztów jego obsługi" - komentuje, cytowany przez "Rzeczpospolitą" Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton. Rzeczpospolita zwraca uwagę, że w przyszłym roku koszt obsługi zbliży się do 100 mld zł. To o połowę więcej, niż rocznie państwo wydaje na program 800+ - wskazuje.