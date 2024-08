Lekcje religii i ochrona małoletnich wśród tematów rady biskupów

Lekcje religii w szkole, obchody Roku Jubileuszowego 2025 i sprawy ochrony dzieci i młodzieży to główne tematy jednodniowego posiedzenia Rady Biskupów Diecezjalnych we wtorek na Jasnej Górze. Zgodnie z tradycją zebranie biskupów diecezjalnych odbędzie się po uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

W komunikacie biura prasowego KEP poinformowano, że podczas spotkania rady przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Wojciech Osial przedstawi aktualną sytuację prawną lekcji religii w szkole po publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzenia ministra edukacji z 26 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

W związku z wejściem w życie 15 sierpnia br. kluczowych przepisów tzw. ustawy Kamilka, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak przedstawi kwestie związane z wdrożeniem w Kościele w Polsce "standardów ochrony osób małoletnich i bezbronnych".

W związanymi z Rokiem Jubileuszowym 2025 abp Józef Górzyński zaprezentuje biskupom obrzędy otwarcia i zakończenia roku wraz z formularzami celebracji eucharystycznej. Z kolei bp Andrzej Czaja omówi obchody jubileuszowe na szczeblu lokalnym i rzymskie inicjatywy Roku Jubileuszowego - poinformował bp Marczak.

Pod koniec lipca minister edukacji Barbara Nowacka podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Nowelizacja wchodzi w życie 1 września 2024 r. Zgodnie z nią łatwiej niż dotychczas będzie można tworzyć grupy dzieci z różnych roczników i oddziałów klasowych.

Przepisy poszerzają możliwości organizacji nauki religii i etyki w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych złożonych także z wychowanków lub uczniów, którzy do tej pory nie byli łączeni na tych zajęciach z wychowankami lub uczniami z innych oddziałów lub klas. Zgodnie z nią dyrektor szkoły (przedszkola) będzie mógł połączyć w grupę dzieci z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się siedmioro lub więcej uczniów. Jednocześnie zapisano, że w szkole podstawowej można w jedną grupę można połączyć: uczniów klas I-III albo klas IV-VI lub klas VII i VIII. Określono też maksymalną liczbę osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach: w klasach I-III szkół podstawowych wynosi ona 25, dla pozostałych uczniów we wszystkich typach szkół - 28. To samo ma dotyczyć lekcji etyki.

Na początku sierpnia Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w stanowisku dotyczącym organizacji lekcji religii oceniła zmiany "dotyczące łączenia klas są krzywdzące czy wręcz dyskryminujące". Przewodniczący komisji bp Wojciech Osial stwierdził, że "naruszają one Prawo oświatowe i zasady pedagogiczne", "wprowadzają poważne problemy w zakresie realizacji programu lekcji religii" oraz że "zmiany zostały wprowadzone bez wymaganego przez prawo porozumienia ze stroną kościelną".

22 sierpnia Prezydium Episkopatu i Polska Rada Ekumeniczna złożyli do I prezes Sądu Najwyższego dwie petycje o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie MEN ws. lekcji religii.

"To rozporządzenie (...) zdaniem Kościołów zawiera bardzo liczne wady prawne" - poinformował rzecznik prasowy KEP ks. Leszek Gęsiak. Dodał, że prezydium KEP uznało, że sprawa dotyczy takich wartości, jak poprawność legislacji, ochrona pracy, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawo dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

W odpowiedzi podczas Campusu Polska 25 sierpnia Barbara Nowacka zwróciła uwagę, że "edukacją zajmuje się polski rząd, a episkopat zajmuje się formacją religijną". Zapewniła także, że pomoże katechetkom i katechetom świeckim przekwalifikować się.

Od redakcji Wiara.pl

I o to właśnie chodzi, żeby rząd nie "zajmował się" edukacją, ale tworzył warunki do jej sensownego prowadzenia.