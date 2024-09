Ślęża znowu będzie oblegana przez młodych  

To już diecezjalna tradycja, że we wrześniu, z okazji wspomnienia św. Stanisława Kostki, na Ślęży odbędzie się spotkanie młodych. Tym razem 21 września pod tajemniczym hasłem: "WracaMY".

Temat przewodni wydarzenia nawiązuje do tegorocznego spotkania na Lednicy oraz Festiwalu Życia w Kokotku, w których to uczestniczyła dolnośląska młodzież.

– Chcemy powiedzieć tym hasłem, że wracamy po wakacjach do naszych wspólnot, do szkół, domów i parafii. Ślężańskie spotkania to pierwsze takie po letniej przerwie. Ma ono aspekt preewangelizacyjny. Tam młodzież usłyszy coś ważnego, będzie okazja do spowiedzi, do rozmów tych mniej i bardziej poważnych. To także dla chętnych moment zrzucenia z siebie ciężaru - opowiada ks. Piotr Rozpędowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Ślęża, nazywana we wrocławskim Kościele górą Tabor młodych, to atrakcyjne miejsce. Uczestnicy spotkania rozpoczną je o godz. 9.30 na przełęczy Tąpadła, skąd wejdą na szczyt najwyższego punktu w archidiecezji. Po drodze będą wypełniać ciekawe zadania, które przygotują harcerze.

Na górze czeka na młodych integracja, Msza święta pod przewodnictwem bp. Jacka Kicińskiego CMF, konferencja, nabożeństwo i wspólny posiłek.

– Przed nami dużo radości, dużo uśmiechu. To będzie bardzo pozytywny czas – zapowiada ks. Rozpędowski.

– Ślęża ma niepowtarzalny klimat i zawsze chętne gościmy tu młodzież, która od 2016 roku, od pierwszej edycji, pokazuje, że świetnie się u nas czuje. Młodzi lubią wyzwania, ciągle muszą iść ku Górze – dodaje ks. Jakub Bartczak, współorganizator spotkania, wikariusz parafii w Sulistrowicach, na terenie której znajduje się Masyw Ślęży. Sam zagra koncert, prezentując swój rap.

Na wydarzenie zaproszone są grupy parafialne, jak i indywidualne osoby. Oto program spotkania: