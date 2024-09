Papież podkreśla znaczenie Singapuru w świecie  

O godz. 10.30 (4.30 czasu polskiego) papież dotarł na teren Narodowego Uniwersytetu Singapuru, gdzie w Sali Teatralnej Uniwersyteckiego Centrum Kultury zebrało się około 1000 osób – przedstawicieli władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego.

Witając Ojca Świętego prezydent Singapuru, Tharman Shanmugaratnam przypomniał, że Franciszek jest drugim papieżem odwiedzającym to państwo, po wizycie którą w 1986 roku złożył św. Jan Paweł II. Zwrócił uwagę na zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w krzewienie braterstwa i ochrony środowiska naturalnego. Przyznał, że są to kluczowe wyzwania chwili obecnej, w obliczu narastania konfliktów w świecie i zagrożeń związanych z globalnym ociepleniem.

Prezydent Singapuru przypomniał, iż społeczeństwo jego ojczyzny cechuje wielokulturowość, postrzegana jako bogactwo, określająca tożsamość narodową i będąca powodem do dumy z bycia Singapurczykami. W tym kontekście podkreślił znaczenie dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego i zapewnił o zaangażowaniu władz w promowanie harmonii rasowej i religijnej.

Polityk wyraził uznanie dla działań Stolicy Apostolskiej na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wymieniając między innymi papieską encyklikę Laudato si’. Przypomniał również działania w tej dziedzinie podejmowane przez Singapur.

Tharman Shanmugaratnam podziękował Kościołowi katolickiemu za wkład wniesiony w rozwój Singapuru na przestrzeni dziesięcioleci, zwłaszcza za instytucje katolickie zajmujące się edukacją, opieką zdrowotną i opieką społeczną. Wyraził też zadowolenie, że Singapur i Stolica Apostolska są zaangażowane we wspieranie „spójnych społeczeństw, godności, pokoju i zrozumienia naszego wspólnego człowieczeństwa”. „Jestem przekonany, że więzi między Singapurem a Stolicą Apostolską, jako przyjaciółmi i partnerami, będą się nadal pogłębiać w nadchodzących latach” – powiedział na zakończenie swego wystąpienia prezydent Singapuru.

Natomiast Ojciec Święty wskazał w swoim przemówieniu na znaczenie Singapuru w świecie.

Franciszek przypomniał, że Singapur jest miejscem, gdzie spotykają się różne narody. Podkreślił osiągnięcia gospodarcze tego miasta-państwa. Jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność troski o sprawiedliwość społeczną i dobro wspólne.

Papież zachęcił do otoczenia opieką najsłabszych i pielęgnowania relacji międzyludzkich. Mówiąc o zróżnicowaniu etnicznym, kulturowym i religijnym Singapuru Ojciec Święty zaznaczył: „Wzajemny szacunek, współpraca, dialog i swoboda wyznawania swych przekonań, w wierności prawu powszechnemu, są decydującymi warunkami sukcesu i stabilności Singapuru, wymogiem zrównoważonego i trwałego rozwoju, wolnego od konfliktów i chaosu”.

Franciszek przypomniał wkład Kościoła katolickiego w rozwój tego miasta-państwa, zwłaszcza poprzez działalność charytatywną oraz krzewienie dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego. Stwierdził, iż celem jego obecnej wizyty w Singapurze jest „umocnienie katolików w wierze i zachęcenie ich do kontynuowania z radością i poświęceniem współpracy ze wszystkimi mężczyznami i kobietami dobrej woli, na rzecz budowania zdrowego i spójnego społeczeństwa obywatelskiego, dla dobra wspólnego oraz krystalicznego świadectwa swej wiary”.

Papież podkreślił rolę Singapuru na arenie międzynarodowej i zachęcił „do dalszych działań na rzecz jedności i braterstwa ludzkości.

Ojciec Święty wskazał na konieczność promocji rodziny, aby przekazywała wartości, „które nadają kształt i sens życiu, oraz uczą młodych ludzi tworzenia mocnych i zdrowych relacji”. Zwrócił także uwagę na kryzys środowiskowy i zachęcił do „zaangażowania kapitału, technologii i talentów, zasobów, które mogą stanowić siłę napędową dla innowacji, by zatroszczyć się o nasz wspólny dom”.

„Singapur jest doskonałym przykładem tego, co ludzkość może osiągnąć, pracując zgodnie razem, z poczuciem odpowiedzialności oraz w duchu inkluzywności i braterstwa. Zachęcam was do podążania nadal tą drogą, ufając w obietnicę Boga i Jego ojcowską miłość do wszystkich” – powiedział Franciszek, Swoje przemówienie do przedstawicieli władz papież zwieńczył życzeniem: „Niech Bóg wam pomoże odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania waszego narodu i pozwoli wam doświadczyć, że z tymi, którzy pozostają pokorni i wdzięczni, może On dokonać wielkich rzeczy dla dobra wszystkich. Niech Bóg błogosławi Singapur!”.

Po zakończeniu spotkania z władzami Franciszek żegnany przez prezydenta udał się do swej rezydencji w Centrum Rekolekcyjnym św. Franciszka Ksawerego. Tam przyjął byłego premiera Singapuru, Lee Hsien Loonga, który pełnił te urząd przez cztery kadencje.

Jeszcze dzisiaj po południu czasu lokalnego Ojciec Święty będzie przewodniczył Eucharystii na Stadionie Narodowym.