Mali rycerze, giermkowie i damy przybędą do Niepokalanowa  

To szansa, by poznać rówieśników i budować relację z Bogiem i Maryją. W sobotę 14 września odbędzie się VIII Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci. Przygotowano wiele atrakcji.

Najmłodsi do franciszkańskiego parku za bazyliką zaproszeni są na początku roku szkolnego, by dobrze zaczęli kolejny etap edukacji. Od początku spotkaniu przyświecał cel przybliżania wszystkich dzieci do Niepokalanej. Z roku na rok przybywa małych gości. Znajdą tu czas na modlitwę, formacje i zabawę.

– Dzieci potrzebują osób, które pokażą im, jak żyć z Panem Jezusem. Powinni otrzymać to od rodziców nie tyle słowem, co przykładem – mówi s. Paula Maria Bronisz, redaktor naczelna miesięcznika „Rycerzyk Niepokalanej”.

Wydarzenie przebiegnie pod hasłem: „Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce”. Rozpocznie go uroczysta Msza św. o godz. 11 w niepokalanowskiej bazylice. Eucharystii przewodniczyć będzie ks. bp Wojciech Osial z Łowicza.



W programie przewidziano także zwiedzanie Niepokalanowa, ciepły posiłek, koncert „Jakubowych Muszelek” i spotkanie ze św. Michałem Archaniołem przygotowany przez Fundację „Bądźcie jak dzieci’.

- Mamy taką nadzieję, że dzieci przyjeżdżając do Niepokalanowa, zachwycą się też św. Maksymilianem i poznają, że Maryja naprawdę jest blisko nas. Chcemy, by zobaczyły, że jest bardzo dużo osób w ich wieku, młodzieży i dzieci, starszych i młodszych, którzy tak jak oni szukają tego piękna, tego dobra, tych wzorców - dodaje siostra.

Zjazd będzie też okazją do pasowania na rycerzyka Niepokalanej. Rycerzyk musi być po Pierwszej Komunii Świętej. Powinien oddać się Matce Bożej przez konkretną modlitwę, nosić Cudowny Medalik i wpisać się do księgi. Jego podstawowym zadaniem jest modlitwa, by zdobyć świat dla Niepokalanej. Dzieci młodsze mogą zostać giermkami, czyli pomocnikami rycerza. Giermek ma te same zadania co rycerz, ale nie jest wpisany do księgi. Ma czynić dobre uczynki i modlić się, a przez to świadczyć o Matce Bożej i Jezusie.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

W związku z budową tunelu pod przejazdem kolejowym organizatorzy proszą, aby w dniu spotkania przestrzegać poleceń służby porządkowej. Kierowcy autokarów proszeni są o wjazd bramą przy furcie, gdzie w wyznaczonym miejscu dzieci będą mogły bezpiecznie wysiąść. Autokary przejadą dalej na wskazane miejsce parkingowe. W trakcie spotkania nie będzie możliwości wchodzenia do autokarów. Samochody osobowe w pierwszej kolejności należy kierować na parking dla nich przygotowany.

Do Niepokalanowa można też dojechać koleją z dworca Śródmieście w Warszawie.