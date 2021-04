Na Facebooku EWTN Polska pojawiła się informacja, że YouTube odblokował adorację on-line, którą zablokował 10 kwietnia.

"Z wielką radością i powrotem wiary w DIALOG, chciałem zakomunikować, że rozmowy telefoniczne i mailowe przeprowadzone z Zespołem YouTube, przyniosły oczekiwany przez nas efekt i transmisja Adoracji Wieczystej Najświętszego Sakramentu z Niepokalanowa upubliczniona na kanale Telewizji Wiekuistego Słowa EWTN Polska wróciła na swoje miejsce. Zespół YouTube zakomunikował, że posiadamy prawa autorskie do wykorzystywanych przez nas w oddzielnym kanale emisji utworów i nałożone sankcje na nasz kanał zostają cofnięte. Wyrażamy całym Zespołem EWTN Polska zadowolenie z faktu, że Zespół YouTube po uwzględnieniu naszych uzasadnionych roszczeń zdecydował się zdjąć blokadę Adoracji".

Ks. Piotr Wiśniowski, dyrektor EWTN Polska, podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przywrócenie adoracji on-line na YT.

"Przede wszystkim pragnę podziękować tym z Was, którzy zainteresowali się naszym kazusem oferując swoją pomoc, przekazując i komentując moje oświadczenie (kilkanaście artykułów w Polsce i za granicą w przestrzeni www, kilkaset retweetów oraz wiadomości przekazanych dalej) a zwłaszcza za WIARĘ i MODLITWĘ naszych fantastycznych Przyjaciół. Wszystkim za wszystko BÓG ZAPŁAĆ!"

Transmisja Adoracji realizowana przez Telewizję EWTN na kanale YouTube zablokowana została 10 kwietnia.

Biuro Prasowe YouTube, w przesłanym do naszej redakcji wyjaśnieniu, poinformowało, że:

Przyczyną przerwania transmisji prowadzonej na kanale EWTN było nadanie w jej trakcie utworu słowno-muzycznego, do którego zgłoszone zostało roszczenie prawnoautorskie przez wytwórnię muzyczną. Prawidłowo zadziałał automatyczny system wykrywania treści muzycznych objętych prawem autorskim na YouTube (Content ID), który w czasie rzeczywistym skanuje także przekazy na żywo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, YouTube jest w takiej sytuacji zobowiązany do zablokowania dostępu do treści. Właściciel kanału na kilka minut przed przerwaniem transmisji otrzymuje ostrzeżenie o zaprzestaniu streamowania treści chronionych prawem autorskim.

Wyjaśnienie sprawy leży w takiej sytuacji po stronie właściciela kanału. W tym wypadku, gdy właściciel wyjaśnił kwestię praw autorskich, przywrócono możliwość transmisji na żywo.