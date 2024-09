Od niedzieli przez ponad tydzień w Krośnie nie będzie ciepłej wody

Od niedzieli do poniedziałku, 23 września br., mieszkańcy Krosna na Podkarpaciu nie będą mieli ciepłej wody. Powodem jest włączenie nowego bloku energetycznego do systemu ciepłowniczego miejscowej elektrociepłowni.

Jak poinformował Krośnieński Holding Komunalny, do którego należy Elektrociepłownia Krosno, planowana przerwa potrwa ponad tydzień.

"Przerwa w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, podyktowana jest koniecznością włączenia nowego bloku energetycznego do systemu ciepłowniczego. Wiąże się to z koniecznością zrzutu części wody z sieci ciepłowniczej i elektrociepłowni, wykonaniem prac spawalniczych i ponownym napełnieniem sieci wodą" - podała spółka w komunikacie. Konieczne będzie również uruchomienie kotła biomasowego, którego rozruch trwa do 48 godzin.

Jak podkreśliła spółka, ostatnia dłuższa przerwa w dostawie ciepła, ponadtygodniowa, była związana z wymianą komina i miała miejsce w 2010 r.

Budowa bloku energetycznego rozpoczęła się w grudniu 2022 r. i kosztowała ponad 135 mln zł. Paliwem nowego bloku będą pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Od redakcji Wiara.pl

Znamienne ;)