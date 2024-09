Ze spotkania z Patriarchą Konstantynopola zabiorę taką jego autentyczną nadzieję na pełne zjednoczenie. Zostało to dwukrotnie wypowiedziane podczas dzisiejszego spotkania, że chodzi tu o zjednoczenie w Eucharystii, i że głęboko wierzy, że ta pełna jedność nadchodzi, i że się wydarzy. To jest bardzo ważne, bo nawet wielu zaangażowanych w dialog ekumeniczny ma takie przekonanie, że doszliśmy do takiej ściany, i że nie za bardzo wiadomo jak się przekopać na drugą stronę. Patriarcha mówił, że ta pełna jedność jest do osiągnięcia! – mówił kard. Ryś po spotkaniu z Bartłomiejem I.

Kulminacyjnym momentem Ekumenicznej Pielgrzymki do Siedmiu Kościołów Apokalipsy, które odbyło się w poniedziałek 16 września br. w siedzibie Patriarchatu w Stambule było spotkanie z Bartłomiejem I – Arcybiskupem Konstantynopola – Nowego Rzymu i Patriarchą Ekumenicznym. Po przywitaniu kardynał Grzegorz Ryś przedstawił grupę polskich pątników, podziękował za możliwość spotkania, opowiedział o ich pielgrzymowaniu do miejsc związanych z Kościołami Apokalipsy, poprosił Patriarchę o błogosławieństwo oraz wręczył Bartłomiejowi I wieczne pióro.

W odpowiedzi Arcybiskup Konstantynopola zauważywszy, że nie dla wszystkich obecnych na audiencji wystarczyło miejsca postanowił zwrócić się do zebranych na stojąco powtarzając trzykrotnie, że oczekuje chwalebnego dnia pełnej jedności, pełnej Komunii Kościołów – Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Prawosławnego oraz zwrócił uwagę na to, że obok licznych spotkań teologów zarówno prawosławnych jak i katolickich oraz hierarchów równie ważna jest modlitwa korzeni tej „trawy” – czyli wszystkich wiernych.

Archidiecezja Łódzka Kard. Ryś o spotkaniu z Patriarchą Konstantynopola | Ekumeniczna Pielgrzymka do Turcji #7



Patriarcha Konstantynopola wspomniał o licznych spotkaniach, które na przestrzeni ostatnich lat, miały miejsce z Ojcem Świętym Franciszkiem, ale również wcześniej z Papieżem Benedyktem XVI czy Janem Pawłem II. Wskazał, że z obecnym Biskupem Rzymu w różnych miejscach świata spotkał się już dwanaście razy, oraz o tym, że łączy ich prawdziwa i głęboka przyjaźń w Chrystusie. Patriarcha Bartłomiej wspomniał o swoich wizytach w Polsce i o tym, że przybędzie do Polski już w styczniu na uroczystości kolejnej rocznicy wyzwolenia Nazistowskiego Obozu w Auschwitz. Natomiast już w maju Ojciec Święty Franciszek przybędzie do Turcji – na zaproszenie Patriarchy Konstantynopola - na obchody 1700. rocznicy pierwszego Soboru.

Spotkanie zakończyło błogosławieństwo, którego Bartłomiej I udzielił zebranym oraz wspólna fotografia.

Metropolita łódzki dzieląc się swoją refleksją na temat spotkania z Patriarchą Konstantynopola powiedział między innymi: To spotkanie było ważne dla nas wszystkich. To był taki finał tej naszej pielgrzymki ekumenicznej – zauważył duchowny. – Patriarcha wskazał na to, że dialog tzw. ekspertów, hierarchów nie na wiele się zda, jeśli nie zostanie wsparty modlitwą wszystkich wiernych, już nie mówiąc o tym, że ta wspólna modlitwa wiernych zmienia relacje między nimi. To jest właśnie doświadczenie tego tygodnia – byliśmy w ekumenicznym gronie i właściwie tych podziałów – poza tym, że nie wszyscy mogli przystąpić do Komunii, to nie było widać! Tam, gdzie było je widać, to przyjmowaliśmy je z bólem, a nie z jakąkolwiek satysfakcją, a nie z poczuciem jakiejś wyższości – niczego takiego nie było – zauważył Metropolita Łódzki.

Warto nadmienić, że Patriarcha Ekumeniczny podarował kardynałowi Grzegorzowi krzyż pektoralny, który następnie został nałożony metropolicie łódzkiemu. – Każdy z obecnych otrzymał od Patriarchy prezent. Zdumiał mnie sprezentowaniem krzyża pektoralnego. Muszę powiedzieć, że chyba pierwszy raz w życiu mam pokusę zastąpienia mojego krzyża po kardynale Franciszku nowym pektorałem. To też jest wyjątkowy pektorał otrzymany od Patriarchy Konstantynopola. – podkreślił kard. Ryś.