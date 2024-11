Ośrodki adopcyjne w Łódzkiem szukają rodzin dla 124 dzieci czekających na adopcję. Przed przypadającym w sobotę Światowym Dniem Adopcji Magdalena Lesiak z Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego powiedziała PAP, że w Polsce potrzeba rodzin dla ponad 1000 dzieci.

W sobotę, 9 listopada, w bibliotece Tuvim w Łodzi (ul. Tuwima 46) od godz. 10 do 13 działające w Łódzkiem ośrodki adopcyjne będą służyć radą wszystkim, którzy rozważają przyjęcie dzieci do swoich rodzin. Będzie można uzyskać informacje o warunkach i procedurze ubiegania się o rodzicielstwo adopcyjne.

"Potrzebujemy rodziców adopcyjnych. Dzieci ich potrzebują. Dlatego zapraszamy i czekamy na wszystkie osoby myślące o adopcji" - powiedziała PAP Magdalena Lesiak, dyrektor Archidiecezjlnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi.

Bardziej kameralne spotkania odbędą się też w ośrodkach adopcyjnych.

W regionie łódzkim działają trzy ośrodki adopcyjne. To Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi z filią w Piotrkowie Trybunalskim prowadzony przez Województwo Łódzkie, Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi prowadzony przez Centrum Służby Rodzinie oraz Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzony przez Łódzki Oddział Regionalny TPD.

Regionalny ośrodek 9 listopada zaprasza do placówek przy ul. Północnej 27/29 w Łodzi oraz w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. ul. J. Dąbrowskiego 13. Spotkania z rezerwacją godziny można umówić przez telefon (Łódź, tel. 42 6302550, 42 6302556, 507937366, Piotrków Trybunalski, tel. 44 7339008, 44 6103450, 797276817).

W sobotę, 16 listopada, od godz. 10 do 18 przy Broniewskiego 1a w Łodzi zaplanowano dzień otwarty w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym dla wszystkich, którzy chcieliby dać dom dzieciom oczekującym na nową rodzinę. Pracownicy ośrodka zachęcają do kontaktu osobistego w ośrodku lub o kontakt telefoniczny na numer 607 16 15 80.

Z kolei Ośrodek adopcyjny TPD w Łodzi swój dzień otwarty zaplanował w grudniu. Jednak już teraz dyrektor ośrodka Aleksandra Wyskwar zaprasza kandydatów na rodziców nie tylko w czasie grudniowego dnia otwartego. Każdego dnia czekają na zainteresowanych w godzinach pracy ośrodka (Piłsudskiego 150/152 w Łodzi) po umówieniu wizyty pod nr tel. 42 674 54 43.

"Ciągle potrzebujemy kandydatów na rodziców adopcyjnych, gotowych na przyjęcie dziecka, czy dzieci. Spotkania mają charakter informacyjny, są niezobowiązujące, odbywają się w +cztery oczy+, dzięki czemu zapewniają dyskrecję, co sprzyja rozmowie i rozwiewaniu wątpliwości" - powiedziała PAP Aleksandra Wyskwar, dyrektor Ośrodka Adopcyjnego TPD w Łodzi.

Procedura adopcyjną trwa łącznie ok. 9 miesięcy. Kandydaci na rodziców adopcyjnych przechodzą przez wywiad adopcyjny, a później szkolenie. Po jego zakończeniu w ciągu miesiąca otrzymują propozycje adopcji dziecka. Według Magdaleny Lesiak, w Łódzkiem w trakcie procedury dopuszczającej kandydatów do adopcji dzieci, jest w tej chwili sto rodzin.

Rodzicem adopcyjnym może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest obywatelem polskim. Może to być małżeństwo, ale też osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. Muszą to być osoby niekarane, niefigurujące w krajowym rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, które mają wystarczające zdrowie, żeby zaopiekować się dzieckiem i zatrudnienie, dzięki czemu będą w stanie utrzymać dziecko.(

Marek Juśkiewicz