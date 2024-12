„Rosjanie traktują różne ukraińskie kościoły mniej więcej jak szkołę. To znaczy, gdziekolwiek weszli na nasze terytorium, niszczyli szkoły i kościoły. Tylko po to, by nie pozostawić po sobie śladu. Dlatego wielu różnych księży zostało schwytanych lub zabitych. Nawiasem mówiąc, zabili 50 księży. Zabili ich na różne sposoby. Są wszystkie dowody na to, jak ich torturowali. Za co ich torturowali? Tylko dlatego, że `mieli` służyć patriarsze Cyrylowi i swojej Cerkwi, a ksiądz służy ludziom i Bogu” - powiedział Zełenski.

„Co zrobili, aby uszkodzić lub zniszczyć 2 109 obiektów infrastruktury kulturalnej? Zaatakowali bombami, rakietami... A tam, gdzie weszli na terytorium naszego państwa, po prostu je podpalili” - zauważył prezydent.

Według danych Ministerstwa Kultury i Komunikacji Strategicznej, na dzień 25 października br. w wyniku rosyjskiej agresji na pełną skalę uszkodzonych lub zniszczonych zostało 2 109 obiektów infrastruktury kulturalnej w Ukrainie.