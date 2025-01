Tak uważa minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka.

Europa powinna zmienić podejście do polityki klimatycznej, odchodzić od nadmiernych regulacji i zakazów w kierunku zachęt i inwestycji - wskazał w wywiadzie dla portalu money.pl minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka.

Jak informuje w czwartek money.pl, zdaniem Adama Szłapki Polska będzie dążyć do uniezależnienia Europy od niebezpiecznych dostawców energii (głównie Rosji) i obniżenia cen energii jako warunku konkurencyjności. Według ministra ?Europa powinna zmienić podejście do polityki klimatycznej - odchodzić od nadmiernych regulacji i zakazów w kierunku zachęt i inwestycji.

Przesunięcie w czasie ETS2 lub większa rewizja tego programu, czy to jest coś, co chcecie załatwić podczas tej prezydencji? - zapytał portal.

"Prezydencja jest narzędziem, a nie celem. Zależy nam na tym, by Europa nie traciła swojej konkurencyjności i przeszła od myślenia o zakazach i nadmiernych regulacjach do zachęt i inwestycji. Ta atmosfera w Europie zmienia się zasadniczo. W większości społeczeństw i państw panuje przekonanie, że zbyt mocno skupiliśmy się na celach na papierze, które mogą skutkować utratą konkurencyjności i ucieczką przemysłu z Europy. Musimy być praktyczni i budować społeczne poparcie dla najbardziej potrzebnych rozwiązań. Dziś najważniejsze jest wzmocnienie konkurencyjności Europy" - stwierdził minister.

Portal zwrócił uwagę m.in., że minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska była bardziej śmiała i powiedziała, że ETS2 powinien zostać odsunięty co najmniej do 2030 r. "Czy to jest cel rządu?" - zapytano ministra.

"Europa się zmienia i zmienia się sposób działania Unii Europejskiej. Silna Polska ma wpływ na kierunek tych zmian, co najlepiej widać na przykładzie bezpieczeństwa granic. W konkluzjach czerwcowego szczytu znalazł się zapis o uznaniu obronności za priorytet UE, a w październiku zasadniczo zmieniono podejście do migracji. Europa musi teraz znaleźć równowagę między ambitnymi celami klimatycznymi a zachowaniem konkurencyjności przemysłu. Trzeba pamiętać, że programy europejskie powinny być narzędziem transformacji, a nie hamulcem rozwoju gospodarczego" - odpowiedział rozmówca money.pl.

Odniósł się też do pytania, co będzie miernikiem zmiany w kontekście polityki przemysłowo-klimatyczno-energetycznej.

"Z pierwszych informacji już wynika, że propozycje Komisji Europejskiej, które zostaną położone na stole w pierwszych stu dniach, wezmą pod uwagę zmiany nastawienia w Europie. Będziemy starali się, by poszczególne akty były sprawnie procedowane" - zadeklarował Szłapka.