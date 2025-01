Katowice: Orszak Trzech Króli po raz pierwszy z własnym hymnem

Hymnem Orszaku Trzech Króli w Katowicach został utwór "Katowice w Betlejem" autorstwa Magdy Anioł i Adama Szewczyka. "Jadą trzej królowie miasta ulicami, całe Katowice idą za królami. Idzie orszak wielki i niepoliczony prosto do Betlejem oddawać pokłony" - tak brzmi jego refren.

"Po pierwsze, obchodzimy stulecie archidiecezji katowickiej, co chcieliśmy w specjalny sposób uczcić. Po drugie, kiedy spotkaliśmy się dwa lub trzy lata temu z abp. Adrianem Galbasem, zapytaliśmy go, jak chciałby, żeby ten orszak wyglądał. Powiedział nam, że ma być barwny, taneczny i pełen radości, więc taki też będzie" - zapewniła w rozmowie z PAP Agnieszka Gwóźdź, która współorganizuje Orszak Trzech Króli w Katowicach.

Arcybiskup, który niedawno objął metropolię warszawską, wystąpił jeszcze w teledysku nagranym do hymnu. Dzięki niemu można zapoznać się z muzyką, słowami i układem tanecznym:

Stowarzyszenie Węgielek Orszak Trzech Króli - Katowice w Betlejem.



14. Orszak Trzech Króli w Katowicach rozpocznie o godz. 11.00 msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Koszutce. Formowanie barwnego korowodu na ul. Misjonarzy Oblatów powinno odbyć się ok. godz. 12.00. Stamtąd wyruszy on al. Wojciecha Korfantego w kierunku rynku i dalej do archikatedry, gdzie ok. godz. 14.00 zaplanowano wspólne kolędowanie.

Po drodze przewidziano kilka przystanków (m.in. pod charakterystyczną katowicką halą widowiskowo-sportową "Spodek"), gdzie wierni zobaczą sceny biblijne, np. z udziałem Heroda, który w ewangelii według św. Mateusza zarządził rzeź niewiniątek.

Agnieszka Gwóźdź zapowiedziała, że nowością podczas tegorocznego Orszaku Trzech Króli w Katowicach będzie m.in. udział w pochodzie dwóch smoków towarzyszących azjatyckiemu królowi, a także platforma z nagłośnieniem, z której prowadzone będzie wspólne kolędowanie.

Orszaki Trzech Króli to barwne korowody w formie ulicznych jasełek - widowisk o Bożym Narodzeniu. Współcześnie w Polsce orszaki są organizowane od kilkunastu lat 6 stycznia, czyli w dniu Objawienia Pańskiego, kiedy celebrowane jest objawienie się Jezusa Chrystusa wszystkim narodom. W ewangelii według św. Mateusza wówczas trzej mędrcy ze wschodu przybyli do nowonarodzonego dzieciątka, aby złożyć mu pokłon.