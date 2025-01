Watykan: Siostra zakonna po raz pierwszy została prefektem dykasterii  

Jednocześnie mianował proprefektem tejże dykasterii kardynała Ángela Fernándeza Artime, SDB, byłego Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Po raz pierwszy w dziejach kobieta stanęła na czele dykasterii Kurii Rzymskiej.

Siostra Simona Brambilla urodziła się w Monzie, w Lombardii, 27 marca 1965 roku. Ukończyła studia pielęgniarskie w 1986 r. i pracowała w szpitalu bł. Leopolda Mandicia w Merate (prowincja Lecco). W 1988 r. wstąpiła do Instytutu Sióstr Misjonarek Consolata, a w 1991 r. złożyła pierwszą profesję zakonną. W 1998 r. uzyskała licencjat z psychologii w Instytucie Psychologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.

Od 1999 r., po złożeniu profesji wieczystej, była odpowiedzialna za duszpasterstwo młodzieży w centrum studiów Macua Xirima w Maua w Mozambiku.

W latach 2002-2006 wykładała Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gregoriańskiego, uzyskując w 2008 r. doktorat z psychologii na temat ewangelizacji i inkulturacji w Mozambiku. W latach 2005-2011 była radną generalną swego zgromadzenia.

Została wybrana na sześcioletnią kadencję jako przełożona generalna żeńskiej gałęzi Misjonarek Consolaty w dniu 7 czerwca 2011 r. i wybrana na drugą kadencję w 2017 r., kończącą się w maju 2023 r.

8 lipca 2019 r. Papież Franciszek mianował ją i sześć innych pierwszych kobiet członkiniami Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Uczestniczyła w synodzie biskupów na temat synodalności w 2023 r. 7 października 2023 r. została mianowana przez papieża Franciszka sekretarzem Dykasterii ds . Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego . ’Była drugą kobietą zajmującą to stanowisko w dykasterii Kurii Rzymskiej po Alessandrze Smerilli w Dykasterii ds. Służby Integralnego Rozwoju Człowieka.



Kardynał Ángel Fernández Artime SDB urodził się 21 sierpnia 1960 r. w Gozón-Luanco, w Asturii w Hiszpanii. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1978 r., a dziewięć lat później przyjął święcenia kapłańskie. Studiował teologię pastoralną, filozofię i pedagogikę.

W hiszpańskiej inspektorii (prowincji) León był delegatem ds. duszpasterstwa młodzieży, dyrektorem szkoły w Ourense, członkiem rady i wikariuszem inspektorialnym, a od 2000 do 2006 r. jej inspektorem (prowincjałem).

W 2009 r. został przełożonym inspektorii Argentyna Południowa. W tej roli współpracował z ówczesnym arcybiskupem Buenos Aires, kard. Jorge Mario Bergoglio, obecnym papieżem Franciszkiem. 23 grudnia 2013 r. został mianowany przełożonym nowo powstałej inspektorii Hiszpania Śródziemnomorska, jednak zanim objął tę funkcję, został wybrany wielkim rektorem (przełożonym generalnym) Towarzystwa 25 marca 2014 r. W 2020 r. wybrano go ponownie na kolejną kadencję.

30 września 2023 roku Ojciec Swięty ustanowił go kardynałem diakonem Santa Maria Ausiliatrice przy Via Tuscolana. 5 marca 2024 r. papież Franciszek przydzielił mu, z godnością arcybiskupa, tytularną stolicę Ursony. Święcenia biskupie przyjął 20 kwietnia, wraz z arcybiskupem Giordano Piccinottim, w bazylice Santa Maria Maggiore, z rąk kardynała Emila Paula Tscherriga, byłego nuncjusza apostolskiego we Włoszech i San Marino, współkonsekratorów kardynała Cristóbala Lópeza Romero, arcybiskupa Rabatu, i Lucasa Van Looya, emerytowanego biskupa Gandawy.

Kontynuował swoją funkcję Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Salezjańskiego do 16 sierpnia 2024 r.