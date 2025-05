Festiwal Song of Songs - 13-14 czerwca w Toruniu  

"Rock Nadziei" - to hasło tegorocznego Festiwalu Song of Songs, który wpisuje się w obchody Roku Jubileuszowego ogłoszonego przez papieża Franciszka. Festiwal odbywać się będzie od 13 do 14 czerwca w Toruniu. Na scenie między innymi: Luxtorpeda, świętujący swoje 40lecie artystyczne Darek Malejonek, Mate.O, Gabi Gąsior, ks. Jakub Bartczak, Deus Meus, niemaGotu, Mała Armia Janosika i Arka Noego. Wstęp wolny. Ograniczenia wiekowe nie obowiązują.

"Tu tata stracił głos, a tam poznali się Twoi rodzice..." - takie słowa mogłoby usłyszeć niejedno dziecko stojące wśród murów toruńskiego Starego Miasta. W 1998 roku do Mikołaja Kopernika, gotyckich zabytków, krzyżackich akcentów i pierników, dołączył Song of Songs Festival. Co roku stara fosa wypełniała się młodymi ludźmi. Obserwowani przez współpasażerów w pociągu i autobusie, początkowo zbierali sceptyczne spojrzenia. Wystarczyła jednak chwila, by pojawiły się uśmiechy i pytania gdzie będą spać i skąd jadą. Jeden rzut oka na namiot, jaki zazwyczaj mieli wśród bagaży, rozstrzygał kwestię zakwaterowania. A przyjeżdżali z całej Polski, bo drugiego takiego festiwalu nie było!

"Ewangelia przyobleka się w różne stroje" mówił bp Jan Chrapek, patronujący całemu wydarzeniu od samego początku. A na toruńskiej scenie łagodne brzmienia, przeplatały się z mocnym uderzeniem rocka i heavy metalu. Taki był od początku zamysł organizatorów. Wojciech Zaguła i Remigiusz Trawiński zajmujący się managementem muzyków tzw. sceny chrześcijańskiej, znali ich potencjał, różnorodność, ale też mieli świadomość, że ściany parafialnych salek, mogą tych decybeli nie wytrzymać. A młodzież wówczas takiej propozycji bardzo potrzebowała. Stworzyli więc festiwal, którego wspólnym mianownikiem była radość Ewangelii, wyśpiewana, zarapowana i wykrzyczana w najróżniejszych oktawach. Już w czasie I edycji w1998 roku było widać, że takiego wydarzenia w Polsce brakowało. Morze głów wypełniało toruńską fosę. Młode, rozpromienione twarze i gardła, z których wydobywał się nie tylko śpiew ale i okrzyk "więcej czadu dla Jezusa". Całą imprezę transmitowała telewizja. To był fenomen! Na te obrazy chciało się patrzeć! A że jeszcze bardziej chciało się tam być, z roku na rok publiczność rosła w siłę.

Najbardziej przejmującym momentem był hymn Festiwalu, który oddawał w pełni ekumenizm tego wydarzenia. Tysiące gardeł śpiewających, a raczej modlących się, by Pan zwołał swoje narody i połączył w jedno, stały się obrazem i wizytówką tej niezwykłej Pieśni nad Pieśniami - jak można tłumaczyć nazwę Festiwalu. Młodzi chrześcijanie poznawali swoich braci, wierzących w Jedynego Boga. Różnice nie znikały, ale wspólna modlitwa, w której uczestniczyli duchowni różnych chrześcijańskich wyznań, była przedsionkiem tego Nowego Jeruzalem, o które się modlili. Każdy szanujący się chrześcijański zespół marzył, by wystąpić na scenie wśród murów Starego Miasta w Toruniu. Bardzo szybko powstała więc scena debiutów, która dla wielu artystów stała się początkiem muzycznego istnienia i uwielbienia.

Odczytując znaki czasu organizatorzy decydowali się po przeszło 10 latach na przerwę w organizacji Festiwalu. Zapowiadając przy tym, że pozostają w gotowości, by to święto muzyki reaktywować, gdy rozpoznają, że nadszedł na to czas. Tak też się stało. W 2017 roku Song of Songs Festival powrócił do Torunia. A tegoroczna edycja dodatkowo wpisuje się w obchody Świętego Jubileuszu ogłoszonego przez papieża Franciszka, stąd hasło "Rock Nadziei".

Dokładnie 13 i 14 czerwca Fosa Zamkowa znów zapełni się ludźmi! Niejeden z nich będzie mógł powiedzieć do swoich dzieci, że tam skakał pod sceną i stracił głos, a tam przy stoisku z kasetami poznał swoją przyszłą żonę. Czy za 20 lat dzisiejsza młodzież też będzie miała takie wspomnienia – pomijając może jedynie kasety - i przyprowadzi na Song of Songs swoje dzieci? To wszystko zależy od fantazji Pana Boga - jak zwykli nazywać festiwal jego organizatorzy.

Zgodnie z tradycją wstęp na Festiwal jest wolny, a ograniczenia wiekowe nie obowiązują. Na scenie między innymi: Luxtorpeda, świętujący swoje 40-lecie artystyczne Darek Malejonek, Mate.O, Gabi Gąsior, ks. Jakub Bartczak, Deus Meus, niemaGotu, Mała Armia Janosika i Arka Noego. Szczegółowy program - TUTAJ!