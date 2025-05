Centrum Heschela KUL wydało pisma swego patrona  

„Wybór pism” („Essential Writings") A.J. Heschela dostępny jest bezpłatnie w repozytorium KUL.

„Książkę tę dedykuję ukochanym i oddanym siostrzeńcom mojego ojca, Thenie Heschel Kendall (Londyn) i Pearl Heschel Twersky (Nowy Jork), które są kontynuatorkami świetności i szlachetności rodziny Heschel” - napisała S. Heschel.

Publikacja powstała w ramach finansowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i stanowi wybór najznamienitszych pism wybitnego filozofa, myśliciela jakim był był A. J. Heschel. Większość z nich została opublikowana za życia Heschela, jednak niektóre ukazują się drukiem po raz pierwszy. To, jak mówi córka patrona Centrum, fragmenty jego odręcznych zapisków, znalezione w dokumentach, prawdziwe skarby wnikliwej wiedzy.

Myśli, pisma, które stanowią treść publikacji mają charakter ponadczasowy, uniwersalny. Dotyczą takich kwestii jak sprzeciw wobec wojny, potrzeba modlitwy, dialogu międzyreligijnego. W książce znajdziemy również elementy biografii żydowskiego filozofa i teologa: życie w Polsce, w Berlinie, USA. Przeczytamy o relacjach z chrześcijanami - były to relacje bliskie i osobiste, co sprawiało, że stawały się wówczas czymś niebywałym: „Ojciec nigdy nie traktował chrześcijańskich badaczy tekstów żydowskich protekcjonalnie, ale prowadził z nimi intensywne dyskusje na temat idei rabinicznych. Od Chrześcijan oczekiwał […] szacunku, afirmacji, wsparcia społecznego. Szukał tematów, które nas jednoczą, a nie dzielą”.

„Wybór pism” przywołuje również spotkania A. J. Heschela z papieżem Pawłem VI oraz współpracę z Watykanem podczas Soboru Watykańskiego II w kwestii stosunków katolicko-żydowskich. „Mój ojciec spotykał się z różnymi przedstawicielami Watykanu, zarówno w Nowym Jorku, jak i w Rzymie, chociaż często był ostro atakowany przez niektórych spośród jego żydowskich kolegów” - pisze S. Heschel.

Wreszcie, książka to zebrane myśli filozofa-teologa, w formie dłuższych i krótszych zapisków, esejów oraz rozważań nad zjawiskami, wydarzeniami, duchowością i zachowaniami ludzi. „Wybór pism” stanowi filozoficzną refleksję na najważniejsze tematy dotyczące Boga i człowieka wierzącego, jego duchowego życia i osobistej relacji z Bogiem. Wypływa ona z filozofii i duchowości żydowskiej, dając polskiemu czytelnikowi wgląd w słabo znaną (lub wręcz nieznaną) perspektywę żydowską na najważniejsze tematy religijne. „Uczciwość, autentyczność, prawość bez miłości mogą prowadzić do ruiny innych ludzi, samego człowieka - mówił patron naszego Centrum, rabin profesor Abraham Joshua Heschel. Myśli, pisma tego wybitnego teologa, filozofa i poety, który odegrał szczególnie ważną rolę podczas II Soboru Watykańskiego, wpływając na kształt dokumentu Nostra Aetate, przekazujemy w formie książki, która jest i może być drogowskazem dla chrześcijan, dla Żydów, dla każdego, kto poszukuje mądrości życiowej" - podkreśla dyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela KUL, ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, jednocześnie szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego - Vatican News. „Tym co wyznacza naszą misję jest budowanie relacji katolicko-żydowskich na płaszczyźnie nauki, edukacji i kultury w wymiarze międzynarodowym, a w to działanie wpisuje się publikacja najnowszej książki" - dodaje dyrektor Centrum.

Abraham Joshua Heschel jest bezdyskusyjnie jednym z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej myśli żydowskiej, a w sensie szerszym, jednym z najbardziej znanych filozofów religii w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Wypracowana przez niego tzw.

„depth theology” stała się inspiracją dla teologów żydowskich i chrześcijańskich. Można śmiało stwierdzić, że cała twórczość Heschela jest zarazem i teologią, i antropologią.

„Wybór pism” Abrahama J. Heschela to kolejna publikacja jaka ukazała się dzięki działalności Centrum. Dotychczas, w ramach prac jednostki opublikowano: „Zabili nawet dzieci. Ulmowie, męczeńska rodzina, która pomagała Żydom” (Manuela Tulli, ks. Paweł Rytel-Andrianik), dwutomową monografię „Wartime Rescue of Jews by the Polish Catholic Clergy („Ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej przez polskie duchowieństwo katolickie”) autorstwa mec. Ryszarda Tyndorfa.