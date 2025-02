Izrael: W ramach wymiany zwolniono 183 palestyńskich

Izraelska służba więzienna poinformowała, że zwolniła w sobotę rano 183 palestyńskich więźniów w ramach wymiany z Hamasem. 18 z nich odsiadywało karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wcześniej uwolniono trzech Izraelczyków, którzy przez 484 dni byli przetrzymywani w Strefie Gazy. Część ze zwolnionych więźniów przetransportowano na Zachodni Brzeg, część - do Strefy Gazy.

W Ramallah na Zachodnim Brzegu zebrały się tłumy Palestyńczyków, które owacyjnie witały uwolnionych - podała stacja CNN. Inny autobus z uwolnionymi przyjechał do Chan Junus na południ Strefy Gazy - dodała telewizja Al-Dżazira.

Wśród wypuszczonych jest 18 więźniów, którzy odsiadywali dożywocie oraz 111 osób zatrzymanych podczas wojny w Strefie Gazy - przekazał Hamas.

Hamas uwolnił wcześniej w sobotę trzech Izraelczyków porwanych 7 października 2023 r.

To czwarta runda wymiany w ramach trwającej od 19 stycznia pierwszej fazy zawieszenia broni w Strefie Gazy. Porozumienie przewiduje, że do początku marca zostanie zwolnionych 33 zakładników i ok. 1900 więźniów. Do soboty wolność odzyskało 10 Izraelek i 400 Palestyńczyków.

Liczba zwalnianych w każdej turze więźniów jest wynikiem długotrwałych negocjacji między stronami, których szczegóły nie są upubliczniane, i zależy m.in. od wieku, płci i stanu zdrowia wymienianych zakładników. Jeszcze w piątek informowano, że w sobotę należy się spodziewać uwolnienia 90 Palestyńczyków.

Pracownicy Czerwonego Krzyża, który pośredniczy w wymianie, skrytykowali sposób traktowania zwalnianych osadzonych przez izraelskich strażników granicznych - napisał dziennik "Haarec". Palestyńczycy byli prowadzeni z rękami skrępowanymi nad głową kajdankami.

Funkcjonariusze mają do czynienia z "najgorszymi wrogami Izraela, którzy do ostatniej chwili spędzonej na izraelskiej ziemi będą traktowani jak więźniowie" - odpowiedział gazecie rzecznik służby więziennej.

Zawieszenie broni, oprócz wstrzymania walk i wymiany jeńców, zakłada też m.in. stopniowe wycofywanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy, umożliwienie Palestyńczykom powrotu do ich miejscowości i zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej.

Trwająca ponad 15 miesięcy wojna w Stefie Gazy wybuchła po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 r. Zabito w nim ok. 1200 osób, a 251 porwano. W Strefie Gazy wciąż więzionych jest 84 z nich. Według izraelskiej armii co najmniej 34 osoby z tej grupy nie żyją.

W walkach zginęło ponad 47 tys. mieszkańców Strefy Gazy. Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, panuje w nim kryzys humanitarny, a większość z 2,1 mln mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.

W przyszłym tygodniu mają się rozpocząć negocjacje warunków drugiej fazy umowy, zakładającej wprowadzenie trwałego rozejmu.

Z Jerozolimy Jerzy Adamiak