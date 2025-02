Dowództwo ugandyjskiej armii poinformowało, że we wtorek wojska tego kraju wkroczyły do miasta Bunia - stolicy prowincji Ituri w płn.-wsch. części Demokratycznej Republiki Konga (DRK). W komunikacie, który cytuje agencja Reutera, podkreślono, że ugandyjska armia zrobiła to na prośbę władz DRK

W dokumencie podkreślono, że zadaniem żołnierzy z Ugandy będzie zapewnienie bezpieczeństwa cywilnej ludności miasta oraz odpieranie ataków ugrupowań rebelianckich, które operują w tym regionie.

W ub. wtorek w innym mieście w prowincji Ituri partyzanci zamordowali kilkadziesiąt osób. Reuters informował wówczas, że ofiarami mordów byli członkowie plemienia Hema, a zbrodni dokonała jedna z grup tworzących tzw. CODECO, czyli luźne stowarzyszenie oddziałów partyzanckich, które rekrutują się z ludności z językowej grupy lendu. Należy ona do rodziny nilo-saharyjskiej, odmiennej od języków z rodziny bantu, używanych na większości terytorium DRK.

Konflikt między społecznościami Hemu i Lendu trwa od początku XXI wieku. Hemu to lud bantu, w zdecydowanej większości chrześcijanie, którzy głównie trudnią się pasterstwem. Lendu w większości zajmują się uprawą roli; etnicznie i językowo są spokrewnieni z ludami dorzecza górnego Nilu, w tym terenów historycznej Nubii, a także Czadu. Konflikt na tle etnicznym nakłada się na chęć kontrolowania bogactw mineralnych w tym regionie.

Osobny konflikt toczy się ok. 600 km na południe, w rejonie jeziora Kiwu, gdzie rebelianci z ugrupowania Ruch 23 Marca wspierani przez armię Rwandy zajęli dwa największe miasta prowincji Kiwu Południowe - Gomę i Bukavu.