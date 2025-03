USA: Niemal całkowite wygaszenie programów pomocowych

Komunikat informuje, że "w toku działań obejmujących zrewidowanie działalności USAID przeprowadzanych pod osobistym nadzorem sekretarza stanu USA zrewidowano i zakwalifikowano do wyeliminowania w ramach agendy America First prawie 5,8 tysiąca kontraktów na sumę 54 miliardów dolarów". To 92 procent wszystkich tych umów.

Postanowiono również - jak głosi komunikat - zlikwidować 28 procent amerykańskich subwencji dla zagranicy, które miały wynieść 4,4 mld dolarów.

Media w Ameryce Łacińskiej przypomniały w czwartek, że zamrożenie programów USAID było jedną z pierwszych decyzji Donalda Trumpa po ponownym objęciu urzędu prezydenta i podkreśliły, że decyzja ta zagraża w zasadniczy sposób realizacji wielu programów inwestycyjnych w krajach regionu o kluczowym znaczeniu dla ich gospodarki i poziomu życia społeczeństw.

W 2023 roku globalna wartość pomocy, którą Ameryka Łacińska otrzymała w ramach USAID, szacowana była na 1,7 miliarda dolarów.

Haiti, najuboższy kraj regionu, dotknięty wojną domową prowadzoną przez gangi, miało otrzymać w tym roku w ramach USAID 316 milionów dolarów.(PAP)

ik/ sp/