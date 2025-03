Łódź: Tysiące uczniów na spotkaniu Arena Młodych

- Tysiące uczniów ze szkół woj. łódzkiego wzięło udział w piątek w finałowym spotkaniu ewangelizacyjnym tegorocznej Areny Młodych w Atlas Arenie w Łodzi. "Bez ciebie nic się nie liczy. Wszystkim dla człowieka jest bliskość drugiej osoby" - mówił do młodzieży metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś.

Zainicjowana przez kard. Rysia i organizowana w okresie Wielkiego Postu Arena Młodych jest największym wydarzeniem ewangelizacyjnym dla młodzieży z archidiecezji łódzkiej. Pierwszy raz odbyła się w 2018 r. i zgromadziła w Atlas Arenie ponad 10 tys. uczniów szkół z Łodzi i regionu. To - jak wskazuje archidiecezja - wyjątkowe wydarzenie ewangelizacyjne, bo nie odbywa się w przestrzeni sakralnej, lecz w miejscu całkowicie świeckim, jakim jest hala widowiskowo-sportowa.

Organizatorzy zwracają uwagę, że uczniowie szkół spotykający się w jednym miejscu w szczególnym czasie Wielkiego Postu mają okazję m.in. wspólnie się modlić, śpiewać, wysłuchać konferencji i świadectw swoich rówieśników, a także "odnowić swoją wiarę poprzez sakrament pokuty i adorację Najświętszego Sakramentu".

Coroczne rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Areny Młodych rozpoczęły się w środę w szkołach w całym woj. łódzkim. W czwartek w 21 kościołach archidiecezji młodzi wysłuchali refleksji nad Psalmem 23, a także mieli możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej oraz sakramentu pokuty i pojednania. Trzydniowe spotkania ewangelizacyjne zwieńczyło piątkowe wydarzenie w Atlas Arenie.

Metropolita łódzki w słowie skierowanym do młodzieży, przywołując Psalm 16, zwrócił uwagę na potrzebę bliskości drugiej osoby.

"Pierwsza myśl tego psalmu jest taka: wszystkim dla człowieka jest bliskość drugiej osoby. Pięknie, jeśli jest to Jezus, bo o to nam chodzi w tym spotkaniu, żebyśmy odkryli, że on jest dla nas wszystkim. Myślę jednak, że wszyscy macie takie doświadczenie, że druga osoba może być dla mnie wszystkim. I że jak tej drugiej osoby nie ma, to tak naprawdę nic ci nie daje radości" - tłumaczył kard. Ryś.

Dodał przy tym, że w dzisiejszych czasach można dostrzec, że wielu z nas woli rzeczy niż osoby, woli do drugiej osoby napisać wiadomość tekstową, zamiast spojrzeć jej w oczy i porozmawiać.

"Ciągle nam się wydaje: muszę mieć jeszcze to, muszę mieć to, muszę mieć to. Rodzice mówią: muszę jej kupić jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Bo jak tego nie ma, na pewno jest nieszczęśliwa. A ona jest nieszczęśliwa, bo się rodzice schowali za tymi rzeczami" - mówił.

Do Atlas Areny przyjechała młodzież z całego województwa, by wspólnie w ramach swoich rekolekcji spotkać się na modlitwie, wyspowiadać, wysłuchać świadectw młodych ludzi, którzy dzielili się swoim doświadczeniem życia z Jezusem, bawić się przy śpiewie chóru. Gościem spotkania był ks. Sebatian Kosecki - wikariusz parafii w Zawierciu, znany młodym z TikToka, gdzie obserwuje go ponad 370 tys. użytkowników.

Treść rekolekcji w tym roku skupiała się wokół tematu nadziei, który jest głównym motywem obchodzonego w Kościele w roku 2025 Roku Jubileuszowego pod hasłem "Pielgrzymi nadziei".