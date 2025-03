Obrońcy życia na Jasnej Górze  

- Intencje pielgrzymowania są niezmienne, ale każdy rok zwraca uwagę na bieżące wydarzenia. Przynosimy w tym roku też ważne przesłanie – powiedział Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, Wojciech Zięba. - Chcemy zwrócić szczególną uwagę w roku wyborczym, że obowiązkiem katolika jest wzięcie czynnego udziału w wyborach - dodał.

- Nie wskazujemy kandydata na prezydenta Polski, ale wskazujemy kryteria, które dla nas katolików są ważne. Cytujemy za św. Janem Pawłem II, który mówił tu, na Jasnej Górze w 1983 r.: „Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności” – podkreślił prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Piekło kobiet vs statystyka

Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej z udziałem przedstawicieli ruchów pro-life przewodniczył metropolita częstochowski, abp Wacław Depo. W homilii arcybiskup przypomniał za świętym Janem Pawłem II, że tylko słowo życie, w pełni wyraża to czego najbardziej pragnie ludzka istota.

Życie oznacza sumę wszystkich upragnionych dóbr. Życie, które otrzymaliśmy od Boga jest darem, ale i zadaniem związanym z pytaniem o jego sens, o jego kierunek i przeznaczenie. Bóg zgadzając się na naszą wolność mówi: kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo - dokonaj wyboru – przypominał abp Depo.

Metropolita częstochowski zwrócił uwagę, że ludzie wierzący powinni z coraz większą odwagą bronić rodziny chrześcijańskiej. -Odrzucenie wizji chrześcijańskiej małżeństwa, prowadzi do rozkładu rodziny. Jest obowiązkiem Kościoła, głoszącego orędzie o człowieku i rodzinie, aby przestrzec przed niebezpieczeństwem destrukcji płynącej z propagowania i wdrażania programów seksualizacji dzieci i młodzieży – mówił abp Wacław Depo.

Na #JasnaGóra trwa 45. Pielgrzymka Obrońców Życia. Hasłem są słowa św. #JanPawełII, z encykliki Evangelium vitae: „Życie zawsze jest dobrem”. Pielgrzymka, to wciąż prośba o zmiany sumień i serc ludzi. Przypomnienie, by szanowano dar życia od poczęcia - przypominają uczestnicy. pic.twitter.com/uQWpDw8t7W — JasnaGoraNews (@JasnaGoraNews) 22 marca 2025

Pielgrzymka to też modlitwa o wzrost świadomości społeczeństwa i modlitwa za tych, którzy są przeciwni życiu - mówił Marcin Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. - Jako obrońcy życia nie potępiamy tych osób, które promują kulturę śmierci i deprawują życie, ale piętnujemy ich postawy. Modlimy się o to, aby one się nawróciły. Mamy w historii wielu znakomitych obrońców życia, którzy przeszli drogę od propagowania kultury śmierci do stania się gorliwymi obrońcami życia – zauważył Nowak.

W Sali papieskiej uczestnicy mogli wysłuchać konferencji. „Miłość podstawą wychowania i obrony dzieci” – którą wygłosił dr Jacek Pulikowski. Wykład: „Dawca nadziei” - o wartości życia, nie tylko z perspektywy nienarodzonego dziecka, ale także człowieka po trudnych przejściach lub znajdującego się w kryzysie wygłosił Grzegorz Czerwicki.

W ramach pielgrzymki odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w XXI edycji konkursu „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Pielgrzymka wpisuje się w V Tydzień Modlitw o Ochronę Życia, który rozpoczął się w uroczystość św. Józefa, 19 marca i potrwa do uroczystości Zawistowania Pańskiego 25 marca.