Czterej obywatele Pakistanu i Afgańczyk mogą odwołać się od wyroku wydanego we wtorek.

Sąd w Rawalpindi w Pakistanie skazał na karę śmierci pięciu mężczyzn oskarżonych o popełnienie "bluźnierstwa w internecie" - poinformowała w środę agencja AFP. Czterej obywatele Pakistanu i Afgańczyk mogą odwołać się od wyroku wydanego we wtorek.

Skazanym zarzucono rozpowszechnianie bluźnierczych materiałów na temat proroka Mahometa - powiedział agencji AFP Rao Abdur Raheem z Pakistańskiej Komisji Prawnej ds. Bluźnierstw (LCBP). Dodał, że równolegle wymierzono im kary dożywocia za zbezczeszczenie kopii Koranu oraz po 10 lat więzienia za obrazę uczuć osób wierzących.

Prawnik nie wyjaśnił, na czym konkretnie polegały akty bluźnierstwa. Podkreślił natomiast, że LCBP zgłosiła do sądów ponad 300 spraw, z których w co najmniej kilkudziesięciu zapadły wyroki skazujące. Proces skazanych we wtorek mężczyzn również toczył się z powództwa LCBP.

AFP podkreśliła, że w Pakistanie nawet niejasne i nieudowodnione zarzuty o "bluźnierstwo" mogą stać się podstawą poważnych oskarżeń. Agencja przypomniała, że przez długi czas zarzuty tej natury ograniczały się do przypadków spalenia Koranu lub tego, co uznano za publiczne znieważenie Mahometa.

W ostatnich latach - jak podkreśliła AFP - oskarżenia o "bluźnierstwo" przeniosły się ze świata rzeczywistego do wymiaru wirtualnego. Według agencji przed sądami toczy się kilkaset procesów, w których podstawą oskarżenia są publikacje online, a nawet wiadomości wymieniane w prywatnych sieciach komunikacyjnych.

Agencja AFP poinformowała, że zjawisko określane mianem "bluźnierczego biznesu" potępiła policja w prowincji Pendżab. Funkcjonariusze zaapelowali do władz o przeprowadzenia dochodzenia w sprawie prawników, którzy doprowadzają przed sądy domniemanych bluźnierców, wytropionych w internecie. Organizacje pozarządowe podkreślają, że w procesach o bluźnierstwo pakistańskie sądy w zdecydowanej większości lepiej traktują muzułmanów niż przedstawicieli innych wyznań, głównie chrześcijan.

AFP przypomniała, że od końca lat 80. XX w., od kiedy pakistańskie sądy zaczęły wydawać wyroki śmierci za bluźnierstwo, jeszcze nie wykonano żadnego z nich; zazwyczaj są zamieniane na dożywocie.