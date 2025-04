Izrael rozszrza rozszerza operację wojskową w Strefie Gazy

Duże obszary tego palestyńskiego terytorium zostaną zajęte i włączone do stref bezpieczeństwa Izraela.

Izraelski minister obrony Israel Kac ogłosił w środę znaczne rozszerzenie operacji wojskowej w Strefie Gazy, zapowiadając, że duże obszary tego palestyńskiego terytorium zostaną zajęte i włączone do stref bezpieczeństwa Izraela .Kac nie sprecyzował jednak, jak duży obszar Izrael zamierza przejąć.

W oświadczeniu minister zapowiedział, że nastąpi ewakuacja ludności na dużą skalę z obszarów, na których toczą się walki. Jednocześnie wezwał mieszkańców Strefy Gazy, "aby podjęli natychmiastowe działania w celu obalenia Hamasu i uwolnienia wszystkich (izraelskich) zakładników".

Terrorystyczna organizacja Hamas ogłosiła w sobotę, że zgadza się na przygotowaną przez władze Egiptu propozycję rozejmu. Rząd Izraela poinformował, że zapoznał się z tą ofertą i przedstawił własną. Według mediów Izrael żąda, by Hamas w zamian za 50 dni rozejmu wypuścił 10-11 zakładników, Hamas godzi się na uwolnienie piątki porwanych.

Wojska Izraela wznowiły operację w Strefie Gazy, chcąc zmusić Hamas do przyjęcia warunków przedłużenia rozejmu, czyli kontynuowania wstępnej fazy zawieszenia broni w zamian za wypuszczanie kolejnych zakładników. Hamas chciał, by zwolnienie porwanych wiązało się z wdrożeniem drugiego etapu rozejmu i gwarancją zakończenia wojny, jak przewidywał pierwotny harmonogram.

By zwiększyć presję na Hamas, Izrael jeszcze przed wznowieniem walk odciął dostawy pomocy i elektryczności, co zdaniem organizacji pomocowych pogłębiło kryzys humanitarny w Strefie Gazy.

Wojna w Strefie Gazy wybuchła po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 r. Zabito w nim około 1200 osób, a 251 porwano. Izraelska armia uważa, że w niewoli pozostaje 24 zakładników i przetrzymywane są ciała 35 kolejnych.

Liczba zabitych w izraelskich atakach na Strefę Gazy w środę wzrosła do 42 - poinformowała telewizja Al-Dżazira, powołując się na lokalne źródła medyczne. Wcześniej obrona cywilna informowała, że zginęło co najmniej 31 osób, w tym 11 dzieci.

Co najmniej 16 osób, w tym dziewięcioro dzieci zginęło w ataku na położone na północy Strefy Gazy miasto Dżabalja - przekazał rzecznik obrony cywilnej Mahmud Basal. Dodał, że zaatakowano budynek oenzetowskiej agencji pomocowej UNRWA, w którym mieściła się klinika. Zarówno UNRWA, jak i armia izraelska nie skomentowały tych doniesień.

Wcześniej w środę Basal poinformował o co najmniej 15 ofiarach śmiertelnych, w tym dwojgu dzieci, izraelskich ataków na południową i środkową część Strefy Gazy.

Od początku wojny zginęło ponad 50,3 tys. Palestyńczyków.

W połowie stycznia zawarto rozejm, ale 18 marca Izrael wznowił ofensywę, by zmusić Hamas do swoich warunków jego przedłużenia. Izrael domaga się kontynuowania wstępnej fazy zawieszenia broni w zamian za uwolnienie kolejnych zakładników. Hamas chciał, by zwolnienie porwanych wiązało się z gwarancją zakończenia wojny, jak przewidywały pierwotne ustalenia.

Hamas ogłosił w sobotę, że zgadza się na przygotowaną przez Egipt propozycję rozejmu, zakładającą - według mediów - uwolnienie pięciu zakładników w zamian za 50 dni rozejmu. Władze izraelskie poinformowały, że otrzymały ofertę i odesłały własną propozycję. Izrael zgadza się na 40 dni zawieszenia broni za wypuszczenie 11 żywych zakładników - przekazały izraelskie media, powołując się na źródła w rządzie.