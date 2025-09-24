info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Setki świń zostało wypuszczonych do lasu New Forest
Setki świń zostało wypuszczonych do lasu New Forest

Ot, świnia  
Marek Piekara

Wszystko na mocy prawa z... 1079 roku.

Na mocy prawa zatwierdzonego przez Wilhelma Zdobywcę i praktykowanego od 1079 r. setki świń należących do lokalnej ludności zostało wypuszczonych do lasu New Forest. Będą żerować do końca listopada na tamtejszych żołędziach.

XI-wieczny władca zezwolił na jesienny leśny wypas świń na swoich gruntach, by ochronić dzięki temu konie. O ile bowiem świeże żołędzie są zdrowym przysmakiem dla świń i wiewiórek, o tyle mogą prowadzić do śmierci koni i kuców - przypomniał portal The Cool Down. Świnie są więc wykorzystywane jako zawodowa ekipa sprzątająca las, w którym swobodnie pasą się również lokalne kuce. Strona New Forest przypomniała, że jeszcze pod koniec lat 70. XX wieku kilkadziesiąt koni traciło każdego roku życie wskutek spożycia żołędzi.

Zwierzęta wypuszczone do lasu należą do rodzin z lokalnej społeczności, która jeszcze przed inwazją Wilhelma Zdobywcy wspólnie korzystała z niektórych gruntów - w tym lasu, zajmującego obecnie ponad 200 km kwadratowych i należącego do Korony. Przed stu laty wypas obejmował tysiące świń, natomiast dziś są to zaledwie setki.

Co roku Pannage - okres wypasu świń - wyznacza się w zależności od spodziewanego urodzaju żołędzi. W tym roku będzie on trwać do 28 listopada. Organizatorzy przypomnieli turystom, by w lesie zachowywać się ostrożnie, a świń nie karmić i nie próbować głaskać. 

PAP |

dodane 24.09.2025 14:22

TAGI| PAP, RÓŻNE, SPOŁECZEŃSTWO, WIELKA BRYTANIA

