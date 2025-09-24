Złoto mistrzostw świata i rekord globu Aleksandry Mirosław  

Aleksandra Mirosław została w Seulu mistrzynią świata we wspinaczce sportowej na czas. To trzeci tytuł w zawodach tej rangi złotej medalistki olimpijskiej z Paryża. W finale czasem 6,03 Polka o 0,03 poprawiła własny rekord globu.

31-letnia Mirosław już w eliminacjach pokazała, że będzie w środę trudna do pokonania. W obu biegach uzyskała wyraźnie najlepsze czasy, w tym 6,083, który tylko o 0,02 był gorszy od jej rekordu świata z igrzysk olimpijskich w Paryżu.

W 1/8 finału liderka polskiej ekipy uzyskała czas 6,36 i wyeliminowała Japonkę Ren Koyamatsu, która odpadła od ścianki. W ćwierćfinale pokonanie ścianki zajęło jej 6,31 i nie dała żadnych szans Chince Shaoqin Zhang - 6,95.

W półfinale czekał ją pojedynek z inną Chinką - Yafei Zhou. Rezultat 6,20 zwiastował, że w decydującym biegu Polka może powalczyć o rekord globu.

Finał stanowił powtórkę batalii o złoto olimpijskie w Paryżu. Obok Mirosław stanęła bowiem srebrna medalistka ubiegłorocznych igrzysk, Chinka Lijuan Deng. Polka od początku uzyskała nieznaczną przewagę i sprawnie przesuwała się do góry, a gdy zapaliła się lampa kończąca bieg obok na zegarze pokazał się czas 6,034. To o 0,03 szybciej niż osiągnęła w jednym z eliminacyjnych biegów na igrzyskach w Paryżu.

- Jestem bardzo zadowolona, bo po triumfie w igrzyskach olimpijskich wygranie mistrzostw świata w kolejnym sezonie to nie lada wyzwanie - powiedziała uśmiechnięta mistrzyni.

Mirosław, która przygotowywała się do najważniejszych zawodów w sezonie w Hiszpanii, po raz trzeci usłyszała Mazurka Dąbrowskiego w MŚ. Wcześniej triumfowała w 2018 roku w Innsbrucku i w kolejnym sezonie w japońskim Hachioji. W 2014 roku w hiszpańskim Gijon, jak i w dwóch poprzednich imprezach tej rangi - w 2021 w Moskwie oraz w 2023 w Bernie, uplasowała się na trzecim miejscu. Łącznie ma już zatem sześć medali MŚ.

Mistrzyni globu z 2021 roku Natalia Kałucka awansowała do fazy pucharowej z piątej pozycji. W 1/8 finału okazała się szybsza od Hiszpanki Leslie Adriany Romero Perez, ale w kolejnym etapie przegrała z późniejszą brązową medalistką, Chinką Yafei Zhou.

Patrycja Chudziak i Anna Bożek zakończyły występ na eliminacjach, zajmując - odpowiednio - 18. i 26. miejsce.

W Seulu zabrakło trzeciej w ubiegłorocznych igrzyskach Aleksandry Kałuckiej.

MŚ w stolicy Korei Płd., które potrwają do niedzieli, odbywają się w trzech konkurencjach: boulderingu, wspinaczce na prowadzenie i będących polską specjalnością „czasówkach”.