Dziś miał miejsce pierwszy w czasach nowożytnych katolicki pogrzeb członka brytyjskiej monarchii
Dziś miał miejsce pierwszy w czasach nowożytnych katolicki pogrzeb członka brytyjskiej monarchii  
PAP/EPA/TOLGA AKMEN Pogrzeb Katarzyny, księżnej Kentu

Król Karol III oraz wielu innych wysokich rangą członków rodziny królewskiej wzięło udział we wtorek w pogrzebie Katarzyny, księżnej Kentu, w Katedrze Westminsterskiej, w Londynie. Był to pierwszy w czasach nowożytnych katolicki pogrzeb członka brytyjskiej monarchii.

Wśród żałobników obecny był mąż księżnej, książę Edward, ich troje dzieci, książę Wali William z żoną Kate, księżniczka Anna z mężem Timem Laurence'em oraz książę Andrzej z byłą żoną Sarą Ferguson. Pałac Buckingham poinformował, że w uroczystościach nie weźmie udziału królowa Kamila z powodu bolesnego zapalenia zatok. Przed katedrą zebrał się tłum Brytyjczyków żegnających księżną Kentu.

Podczas nabożeństwa odczytane zostanie przesłanie papieża Leona XIV.

Trumna została przyozdobiona królewskim sztandarem oraz białymi różami, które symbolizują związki księżnej z rodzinnym Yorkshire.

Księżna była najstarszym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, gdy zmarła 4 września w wieku 92 lat. Była żoną kuzyna zmarłej królowej Elżbiety II.

Katarzyna z domu Worsley dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej w 1961 r., kiedy wyszła za mąż za Edwarda, księcia Kentu. Poznała go pięć lat wcześniej, gdy stacjonował w koszarach wojskowych w północnej Anglii.

Od 1969 r. współpracowała z organizatorami Wimbledonu, m.in. wręczała trofea zwycięzcom turnieju tenisowego. Do historii przeszła sytuacja z 1993 r., kiedy to pocieszała Janę Novotną, gdy ta rozpłakała się po przegranej w finale singla. Czeska tenisistka dosłownie wypłakiwała się na ramieniu księżnej.

Po raz kolejny trafiła na pierwsze strony gazet w 1994 r., kiedy to przyjęła wiarę katolicką. Tym samym stała się pierwszym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej od czasów króla Karola II, który nawrócił się na tę wiarę na łożu śmierci w 1685 r.

Jej wielką pasją była muzyka. Na pogrzeb wybrano m.in. utwór "Ave Verum Corpus" Mozarta, który księżna wskazała jako swój ulubiony utwór, gdy w 1990 r. była gościem programu w stacji BBC.

Podczas swojego życia księżna wspierała organizacje charytatywne związane ze sztuką, przez wiele lat uczyła też muzyki w szkole w Hull, w północno-wschodniej Anglii. Działa także w fundacjach wspierających osoby wykluczone, w tym w kryzysie bezdomności.

Po ceremonii pogrzebowej w Katedrze Westminsterskiej trumna zostanie przewieziona na królewski cmentarz na terenie posiadłości Frogmore, w Windsor.

Kondolencje Papieża po śmierci Księżnej Kentu

VATICANNEWS.VA DODANE 16.09.2025

Kondolencje Papieża po śmierci Księżnej Kentu

Ojciec Święty przesłał telegram kondolencyjny do króla Karola III po śmierci Katarzyny, Księżnej Kentu. Papież wyraził głęboki smutek i zapewnił monarchę oraz całą rodzinę królewską o swojej modlitewnej bliskości w czasie żałoby. Szczególne słowa wsparcia skierował do męża zmarłej, Księcia Kentu, a także do ich dzieci i wnuków.  »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 16.09.2025 16:23

TAGI| MONARCHIA, PAP, POGRZEB, WIELKA BRYTANIA

