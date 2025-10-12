Leon XIV: iskierka nadziei na pokój w Ziemi Świętej  

Prosimy Boga, który jest jedynym Pokojem ludzkości, aby uleczył wszystkie rany i pomógł swoją łaską dokonać tego, co obecnie wydaje się niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia: odkryć na nowo, że inny człowiek nie jest wrogiem, lecz bratem, którego należy strzec, któremu należy przebaczyć i ofiarować nadzieję pojednania – powiedział Papież na zakończenie Mszy św. Przed odmówieniem modlitwy Anioł Pański Papież nawiązał także do „brutalnych ataków” na Ukrainie.
Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą południową Kościoła, odniósł się do rozpoczęcia procesu pokojowego w Ziemi Świętej. Zachęcił strony do „odważnego kontynuowania wytyczonej drogi ku sprawiedliwemu i trwałemu pokojowi, który uszanuje słuszne aspiracje narodu izraelskiego i narodu palestyńskiego”. Zaznaczył, że czas walki spowodował śmierć oraz zniszczenie. Dotknęło to szczególnie tych, którzy stracili dzieci, rodziców, przyjaciół. „Wraz z całym Kościołem jestem blisko waszego ogromnego bólu” - dodał.
Zaprzestać przemocy
Papież dodał: „Z bólem śledzę natomiast wiadomości o nowych, brutalnych atakach, które dotknęły różne miasta i infrastrukturę cywilną na Ukrainie, powodując śmierć niewinnych ludzi, w tym dzieci, i pozostawiając wiele rodzin bez prądu i ogrzewania. Moje serce łączy się z cierpieniem ludności, która od lat żyje w udręce i niedostatku”. Wobec tych tragicznych informacji, Leon XIV ponowił swój apel o zaprzestanie przemocy, powstrzymanie zniszczeń oraz podjęcie dialogu i otwarcia się na pokój.
Bliskość Peru
Jednocześnie Ojciec Święty wyraził słowa bliskości z narodem peruwiańskim, który jest w okresie przemian politycznych. Zapewnił o modlitwie, aby „Peru mogło kontynuować drogę pojednania, dialogu i jedności narodowej”.
