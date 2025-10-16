info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Wdowy konsekrowane – cichy filar Kościoła
Wdowy konsekrowane – cichy filar Kościoła

Wdowy konsekrowane – cichy filar Kościoła  
Vatican Media

Choć nie noszą zakonnych habitów i nie żyją za klauzurą, ich życie wypełnione jest modlitwą, służbą i duchową głębią. Wdowy konsekrowane – bo o nich mowa – uczestniczyły w Jubileuszu życia konsekrowanego w Rzymie, dzieląc się świadectwem wiary i głębokim doświadczeniem Kościoła. Jak mówi jedna z nich: „nie jesteśmy zakonnicami, ale żyjemy dla Boga i w Bogu”.

Jak zauważa ks. Sebastian Bisek z diecezji siedleckiej, odpowiedzialny za formację indywidualnych form życia konsekrowanego: „Jest to rzeczywistość, która była znana w Kościele już bardzo dawno. Potem została zapomniana i teraz jest odkrywana na nowo. Coraz więcej kobiet zgłasza chęć życia jako dziewice konsekrowane lub wdowy konsekrowane”.

Wdowieństwo konsekrowane to forma życia, która łączy osobistą historię straty z duchową decyzją całkowitego oddania Bogu. Kobiety pozostają w świecie, nie noszą habitu, nie mieszkają we wspólnotach zakonnych – ale ich życie to codzienna służba Kościołowi.

Uczestnictwo w jubileuszu życia konsekrowanego i spotkanie z Papieżem Leonem XIV było dla wielu pielgrzymów niezapomnianym przeżyciem. „Msza św. z Ojcem Świętym była dla mnie znakiem jedności Kościoła i mocy wspólnoty. To był czas wielkiej radości” - mówi Luba Niewińska OVd.

Inna z uczestniczek, Elżbieta Płodzień OVd, podkreśla historyczne znaczenie obecności wdów w Watykanie: „Jan Paweł II przywrócił dar konsekracji wdów prawie 30 lat temu. Dziś czujemy, że Ojciec Święty dostrzega nasz stan. Jesteśmy w Kościele, choć nadal mało znane”.

Wdowa konsekrowana – kim jest naprawdę?

Wdowy konsekrowane to kobiety, które po śmierci męża decydują się na życie w czystości, modlitwie i posłudze, przyjmując specjalne błogosławieństwo Kościoła. „Wdowa konsekrowana to osoba modlitwy. Angażuje się w życie parafii, służy z miłością i miłosierdziem, żyje Ewangelią na co dzień” - tłumaczy jedna z rozmówczyń z diecezji siedleckiej.

Pozostają matkami, babciami, pracują zawodowo. Nie opuszczają swoich środowisk – wręcz przeciwnie, stają się w nich znakiem nadziei.

„Wdowa ma być znakiem nadziei na życie wieczne. Sama noszę w sercu tęsknotę za mężem i pragnienie spotkania w wieczności. To nadaje głęboki sens mojej codzienności” - dodaje Luba Niewińska OVd.

Nie habit, lecz konsekracja serca

Choć wiele osób myli wdowy konsekrowane z siostrami zakonnymi, różnica jest zasadnicza. Wdowa konsekrowana żyje w świecie, ale nie dla świata.

„Nie nosimy specjalnego stroju. Jesteśmy w rodzinach, jesteśmy babciami, matkami. Służymy Kościołowi przez modlitwę, codzienność i pracę” - mówi jedna z wdów.

„Obrzęd błogosławieństwa pomógł mi uświadomić, po co jestem w Kościele. Powiedziałam świadomie: tak – chcę modlić się za Kościół, żyć w czystości i dla chwały Pana” - dodaje Elżbieta Płodzień OVd.

Śpiący olbrzym, który budzi Kościół

Galina Jarowicz OVd przywołuje słowa bpa Jacka Kicińskiego: „Stan wdowieństwa to taki śpiący olbrzym, którego warto wybudzić. To pokolenie ludzi z silną wiarą, którzy mogą służyć Kościołowi właśnie dziś – w czasie kryzysu powołań”.

Wdowy konsekrowane pokazują, że nie ma momentu w życiu, który nie może zostać przemieniony przez łaskę. Ich cicha, lecz konsekwentna obecność staje się duchowym filarem Kościoła – wspólnoty, która potrzebuje zarówno młodych, jak i dojrzałych świadków nadziei.

Stan wdowieństwa konsekrowanego nie jest drogą dla wszystkich, ale dla tych, które ją wybierają, staje się źródłem głębokiej radości i spełnienia. To życie „w świecie, ale nie dla świata”, głęboko zakorzenione w Chrystusie i wspólnocie Kościoła.

„Krzyż to droga do nieba. A to jest cel naszego życia” - puentuje jedna z rozmówczyń.

Tydzień z życia wdowy konsekrowanej

DODANE 30.01.2013

Tydzień z życia wdowy konsekrowanej

- Nie ma obawy, wdowa konsekrowana może być normalną babcią – uspokaja pani Jadwiga Arkuszewska, jedna z trzech wdów konsekrowanych w archidiecezji warszawskiej. »

więcej »

ks. Marek Weresa

VATICANNEWS.VA

dodane 16.10.2025 07:45

TAGI| WDOWY KONSEKROWANE

