Leon XIV: Królestwo Boże należy do pokornych

Nie bójmy się uznać naszych błędów, odkryć ich przed Bogiem, biorąc za nieodpowiedzialność i powierzając je Jego miłosierdziu. Wtedy Jego Królestwo będzie mogło wzrastać w nas i wokół nas - wskazał Papież przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Dodał, że to „Królestwo rozwija się w modlitwie i codziennym życiu poprzez szczerość, przebaczenie i wdzięczność”.
Nawiązując do ewangelicznej sceny modlitwy faryzeusza i celnika, Papież wskazał, że celnik został „usprawiedliwiony”, „otrzymał przebaczenie i został odnowiony przez spotkanie z Bogiem”. Stało się tak, gdyż miał on „odwagę i pokorę stanąć przed Bogiem”. Celnik nie zamknął się w swoim świecie; chciał przemienić zło, które uczynił. Był gotów opuścić miejsce, w którym czuł się bezpieczny – chroniony przez władzę, jaką posiadał nad innymi. Przyszedł do świątyni sam, bez eskorty, gotowy na surowe spojrzenia oraz ostre osądy. Jedyne co robi, to zajmuje miejsce z tyłu świątyni, ze spuszczoną głową wypowiada kilka słów.
„Jezus przekazuje nam w ten sposób mocne przesłanie: nie zbawia nas ostentacja własnych zasług ani ukrywanie błędów, lecz szczere stanięcie przed Bogiem, przed sobą samym i przed innymi takimi, jakimi jesteśmy, z prośbą o przebaczenie i z ufnością w łaskę Pana” - wskazał Leon XIV.
Na zakończenie modlitwy Anioł Pański, Leon XIV zachęcił wiernych do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju i solidaryzowania się z jej ofiarami. Zapewnił też o bliskości z narodem meksykańskim, walczącym ze skutkami powodzi.
„Nieustannie modlimy się o pokój, zwłaszcza poprzez wspólne odmawianie Różańca Świętego. Kontemplując tajemnice Chrystusa wraz z Maryją Dziewicą, czynimy również naszym cierpienie i nadzieję dzieci, matek, ojców, osób starszych będących ofiarami wojen” – mówił Papież w krótkich pozdrowieniach.
Zwracając się do wiernych z całego świata, łączących się przez transmisję i obecnych na Placu św. Piotra, Leon XIV przypomniał, że „z tego serdecznego wstawiennictwa rodzi się wiele gestów ewangelicznej miłości, konkretnej bliskości, solidarności”. Niosącym pomoc przypomniał słowa biblijnego błogosławieństwa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”.
Ojciec Święty zapewnił też o bliskości wobec mieszkańców wschodniej części Meksyku, dotkniętych powodzią i zawierzył ich wstawiennictwu Maryi.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
W przestrzeni publicznej pojawia się określenie „społeczeństwo otwarte” w kontrze do społeczeństwa zamkniętego. A problem wydaje się być bardziej podstawowy, bo dotyczy konkretnych ludzi.
Bywają jeszcze cmentarze pełne zieleni, porośnięte bluszczem. Najczęściej jednak...
Kraje V4, gdy występowały wspólnie, zawsze odnosiły sukces w UE.
Zdaniem gazety władca Kremla obawia się także zamachu stanu.
Na bieżąco trwa analiza napływających zawiadomień.
Nie bójmy się uznać naszych błędów, odkryć ich przed Bogiem, biorąc za nieodpowiedzialność i powierzając je Jego miłosierdziu. Wtedy Jego Królestwo będzie mogło wzrastać w nas i wokół nas - wskazał Papież przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Dodał, że to „Królestwo rozwija się w modlitwie i codziennym życiu poprzez szczerość, przebaczenie i wdzięczność”.
To kontynuacja procesu pokojowego po samorozwiązaniu Partii Pracujących Kurdystanu
W roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolach było 74 tys. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Liczba rannych wzrosła do 29, (jest wśród nich) sześcioro dzieci.
Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej.
Zaatakowano regiony chersoński, doniecki i dniepropietrowski.
Ludzie oskarżają mnie o kolaborację. Jak ktokolwiek może tak o mnie mówić?