info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV: Królestwo Boże należy do pokornych
rss newsletter facebook twitter

Leon XIV: Królestwo Boże należy do pokornych

Nie bójmy się uznać naszych błędów, odkryć ich przed Bogiem, biorąc za nieodpowiedzialność i powierzając je Jego miłosierdziu. Wtedy Jego Królestwo będzie mogło wzrastać w nas i wokół nas - wskazał Papież przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Dodał, że to „Królestwo rozwija się w modlitwie i codziennym życiu poprzez szczerość, przebaczenie i wdzięczność”.

Nawiązując do ewangelicznej sceny modlitwy faryzeusza i celnika, Papież wskazał, że celnik został „usprawiedliwiony”, „otrzymał przebaczenie i został odnowiony przez spotkanie z Bogiem”. Stało się tak, gdyż miał on „odwagę i pokorę stanąć przed Bogiem”. Celnik nie zamknął się w swoim świecie; chciał przemienić zło, które uczynił. Był gotów opuścić miejsce, w którym czuł się bezpieczny – chroniony przez władzę, jaką posiadał nad innymi. Przyszedł do świątyni sam, bez eskorty, gotowy na surowe spojrzenia oraz ostre osądy. Jedyne co robi, to zajmuje miejsce z tyłu świątyni, ze spuszczoną głową wypowiada kilka słów.

„Jezus przekazuje nam w ten sposób mocne przesłanie: nie zbawia nas ostentacja własnych zasług ani ukrywanie błędów, lecz szczere stanięcie przed Bogiem, przed sobą samym i przed innymi takimi, jakimi jesteśmy, z prośbą o przebaczenie i z ufnością w łaskę Pana” - wskazał Leon XIV.

Na zakończenie modlitwy Anioł Pański, Leon XIV zachęcił wiernych do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju i solidaryzowania się z jej ofiarami. Zapewnił też o bliskości z narodem meksykańskim, walczącym ze skutkami powodzi.

„Nieustannie modlimy się o pokój, zwłaszcza poprzez wspólne odmawianie Różańca Świętego. Kontemplując tajemnice Chrystusa wraz z Maryją Dziewicą, czynimy również naszym cierpienie i nadzieję dzieci, matek, ojców, osób starszych będących ofiarami wojen” – mówił Papież w krótkich pozdrowieniach. 

Zwracając się do wiernych z całego świata, łączących się przez transmisję i obecnych na Placu św. Piotra, Leon XIV przypomniał, że „z tego serdecznego wstawiennictwa rodzi się wiele gestów ewangelicznej miłości, konkretnej bliskości, solidarności”. Niosącym pomoc przypomniał słowa biblijnego błogosławieństwa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”. 

Ojciec Święty zapewnił też o bliskości wobec mieszkańców wschodniej części Meksyku, dotkniętych powodzią i zawierzył ich wstawiennictwu Maryi.

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 26.10.2025 13:31

TAGI| ANIOŁ PAŃSKI, LEON XIV, MODLITWA O POKÓJ, ROZWAŻANIA, RÓŻANIEC

PRZECZYTAJ TAKŻE
Leon XIV: Zmartwychwstanie leczy chorobę naszych czasów – smutek | Koń z Polski w darze dla Leona XIV. Papież wprawnie chwycił wodze i prowadził go wyraźnie zadowolony. Zobacz film! | Leon XIV: Ze Zmartwychwstania Chrystusa wypływa nadzieja, która pozwala zasmakować głębokiego i radosnego spokoju | Leon XIV: iskierka nadziei na pokój w Ziemi Świętej | Leon XIV do możnych świata: miejcie odwagę rozbrojenia!

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Otwarci na Chrystusa

ks. Leszek Smoliński

Otwarci na Chrystusa

W przestrzeni publicznej pojawia się określenie „społeczeństwo otwarte” w kontrze do społeczeństwa zamkniętego. A problem wydaje się być bardziej podstawowy, bo dotyczy konkretnych ludzi.

Pustynnieją niestety

Maria Sołowiej

Pustynnieją niestety

Bywają jeszcze cmentarze pełne zieleni, porośnięte bluszczem. Najczęściej jednak...

Spojrzeć inaczej

Andrzej Macura

Spojrzeć inaczej

Medal ma dwie strony. Różne sprawy... Czasem nawet więcej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Francja: Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z napadem w Luwrze,

Francja: Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z napadem w Luwrze,

Klejnotów dotąd nie odzyskano

POdatki, podatki, podatki

Słowacja: Kraje Grupy Wyszehradzkiej powinny wspólnie sprzeciwić się ETS2

Kraje V4, gdy występowały wspólnie, zawsze odnosiły sukces w UE.

Władimir Putin

"Telegraph": Putin ma wiele powodów do zmartwień

Zdaniem gazety władca Kremla obawia się także zamachu stanu.

Pieniądze klientów znikają

Policja: nieuprawnione wypłaty z kont bankowych w Wielkopolsce i w Kujawsko-pomorskim

Na bieżąco trwa analiza napływających zawiadomień.

Leon XIV: Królestwo Boże należy do pokornych

Leon XIV: Królestwo Boże należy do pokornych

Nie bójmy się uznać naszych błędów, odkryć ich przed Bogiem, biorąc za nieodpowiedzialność i powierzając je Jego miłosierdziu. Wtedy Jego Królestwo będzie mogło wzrastać w nas i wokół nas - wskazał Papież przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Dodał, że to „Królestwo rozwija się w modlitwie i codziennym życiu poprzez szczerość, przebaczenie i wdzięczność”.

W Turcji

Turcja: Kurdyjscy bojownicy opuścili kraj i wycofali się na północ Iraku

To kontynuacja procesu pokojowego po samorozwiązaniu Partii Pracujących Kurdystanu

W przedszkolu

Dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu jest coraz więcej

W roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolach było 74 tys. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ruskij mir

Trzy osoby zabite w wyniku nalotu rosyjskich dronów na Kijów

Liczba rannych wzrosła do 29, (jest wśród nich) sześcioro dzieci.

Internet

Pięć tysięcy osób bez internetu, bo lis przegryzł kabel światłowodowy

Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej.

KIjów w ciemnościach po rosyjskich atakach

Ukraina: 6 zabitych i 41 rannych po rosyjskich atakach

Zaatakowano regiony chersoński, doniecki i dniepropietrowski.

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Ludzie oskarżają mnie o kolaborację. Jak ktokolwiek może tak o mnie mówić?

Czas na zmianę czasu

W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy

Uwaga: na godzinę staną niektóre pociągi.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
11°C Niedziela
wieczór
8°C Poniedziałek
noc
7°C Poniedziałek
rano
8°C Poniedziałek
dzień
wiecej »
 