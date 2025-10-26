Leon XIV: Królestwo Boże należy do pokornych

Nie bójmy się uznać naszych błędów, odkryć ich przed Bogiem, biorąc za nieodpowiedzialność i powierzając je Jego miłosierdziu. Wtedy Jego Królestwo będzie mogło wzrastać w nas i wokół nas - wskazał Papież przed niedzielną modlitwą Anioł Pański. Dodał, że to „Królestwo rozwija się w modlitwie i codziennym życiu poprzez szczerość, przebaczenie i wdzięczność”.

Nawiązując do ewangelicznej sceny modlitwy faryzeusza i celnika, Papież wskazał, że celnik został „usprawiedliwiony”, „otrzymał przebaczenie i został odnowiony przez spotkanie z Bogiem”. Stało się tak, gdyż miał on „odwagę i pokorę stanąć przed Bogiem”. Celnik nie zamknął się w swoim świecie; chciał przemienić zło, które uczynił. Był gotów opuścić miejsce, w którym czuł się bezpieczny – chroniony przez władzę, jaką posiadał nad innymi. Przyszedł do świątyni sam, bez eskorty, gotowy na surowe spojrzenia oraz ostre osądy. Jedyne co robi, to zajmuje miejsce z tyłu świątyni, ze spuszczoną głową wypowiada kilka słów.

„Jezus przekazuje nam w ten sposób mocne przesłanie: nie zbawia nas ostentacja własnych zasług ani ukrywanie błędów, lecz szczere stanięcie przed Bogiem, przed sobą samym i przed innymi takimi, jakimi jesteśmy, z prośbą o przebaczenie i z ufnością w łaskę Pana” - wskazał Leon XIV.

Na zakończenie modlitwy Anioł Pański, Leon XIV zachęcił wiernych do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju i solidaryzowania się z jej ofiarami. Zapewnił też o bliskości z narodem meksykańskim, walczącym ze skutkami powodzi.

„Nieustannie modlimy się o pokój, zwłaszcza poprzez wspólne odmawianie Różańca Świętego. Kontemplując tajemnice Chrystusa wraz z Maryją Dziewicą, czynimy również naszym cierpienie i nadzieję dzieci, matek, ojców, osób starszych będących ofiarami wojen” – mówił Papież w krótkich pozdrowieniach.

Zwracając się do wiernych z całego świata, łączących się przez transmisję i obecnych na Placu św. Piotra, Leon XIV przypomniał, że „z tego serdecznego wstawiennictwa rodzi się wiele gestów ewangelicznej miłości, konkretnej bliskości, solidarności”. Niosącym pomoc przypomniał słowa biblijnego błogosławieństwa: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”.

Ojciec Święty zapewnił też o bliskości wobec mieszkańców wschodniej części Meksyku, dotkniętych powodzią i zawierzył ich wstawiennictwu Maryi.