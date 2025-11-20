info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Ambasador Polski w Rosji: Zostałem zaatakowany w Petersburgu
rss newsletter facebook twitter

Ambasador Polski w Rosji: Zostałem zaatakowany w Petersburgu

Ambasador Polski w Rosji: Zostałem zaatakowany w Petersburgu  
pixabay Sankt-Petersburg

Ambasador RP w Rosji Krzysztof Krajewski potwierdził w czwartek w rozmowie z PAP, że w minioną niedzielę padł ofiarą napaści w Petersburgu. Najpierw grupa osób zaatakowała mnie słownie, a potem próbowała dokonać fizycznej napaści, ale zapobiegła temu moja ochrona - relacjonował dyplomata.

- Doszło do kolejnego wrogiego aktu wobec mnie i personelu placówki. W czasie, gdy przechodziłem główną ulicą, Newskim Prospektem, grupa tzw. aktywistów, dobrze zorganizowana i kierowana przez osoby spoza tej grupy, zaatakowała mnie słownie, wznosząc antypolskie i antyukraińskie okrzyki, i próbowała zaatakować fizycznie - przekazał PAP Krajewski.

Jak zaznaczył, "dzięki profesjonalizmowi personelu ambasady do napaści fizycznej nie doszło".

Ambasador podkreślił, że napaść została przeprowadzona z premedytacją, bo skoro przechodzącą ulicą osobę atakuje zorganizowana grupa z transparentami, nie może być mowy o żadnym przypadku. Poinformował także, że w związku z tym incydentem wysłał notę protestacyjną do władz Federacji Rosyjskiej.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 20.11.2025 11:22

TAGI| DYPLOMACJA, MSZ, PAP, POLSKA, PRZESTĘPCZOŚĆ, ROSJA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Świat wokół nas płonie, to nie czas na "Germany First" | Ukraina: Co po dymisji Jermaka? | Politico: UE rozważa ataki hybrydowe przeciwko Rosji | Putin: plan amerykańsko-ukraiński może stanowić podstawę przyszłego porozumienia | Michael Bloomberg: Ameryka powinna stać po stronie Ukrainy
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Postanowienia

Katarzyna Solecka

Postanowienia

Wystarczy kochać, by było pod górkę?

Zmiana planów

Piotr Drzyzga

Zmiana planów

Niby miało być o kolędach, ale skoro wspominamy dziś patrona numizmatyków…

Adwentowi poszukiwacze pereł

ks. Leszek Smolliński

Adwentowi poszukiwacze pereł

Perły nie znajdzie w czasie Adwentu ten, kto biegnie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Jaśnie pies

Prezydent zawetował tzw. ustawę łańcuchową

Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd.

Kiedyś normalny widok

Prezydent powołał Radę Rodziny i Demografii

Jej przewodniczącą została Barbara Socha

Solidarność apeluje o zawetowanie nowelizacji w sprawie wdrożenia w szkołach reformy

Solidarność apeluje o zawetowanie nowelizacji w sprawie wdrożenia w szkołach reformy

Związkowy uważają, że nowela budzi poważne zastrzeżenia merytoryczne i prawne.

Federica Mogherini

UE: zatrzymana była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini

Chodzi o podejrzenie oszustwa przy przetargach.

Leon XIV: Myślałem, że przejdę na emeryturę, ale...

Leon XIV: Myślałem, że przejdę na emeryturę, ale...

"Zdałem się na Boga."

Ostatni dzień wizyty Leona XIV w Libanie (synteza)

Ostatni dzień wizyty Leona XIV w Libanie (synteza)

Był w szpitalu psychiatrycznym w Jal ed-Dibie, modlił się w miejscu tragicznego wybuchu w porcie w Bejrucie.

Córka założyciela Hamasu swej o drodze do chrześcijaństwa

Córka założyciela Hamasu swej o drodze do chrześcijaństwa

"Wierzę, że Jezus kocha muzułmanów."

Narody domagają się pokoju! – wołanie Papieża w Libanie

Narody domagają się pokoju! – wołanie Papieża w Libanie

Bliski Wschód potrzebuje nowych podejść, aby odrzucić mentalność zemsty i przemocy, przezwyciężyć podziały polityczne, społeczne i religijne oraz otworzyć nowe rozdziały w imię pojednania i pokoju – to apel Leona XIV wygłoszony przez niego na zakończenie Mszy św., sprawowanej w Bejrucie. Papież wołał o pokój – nie tylko do zgromadzonych na Mszy św. 150 tys. osób, ale do wszystkich pełniących władzę i mających wpływ na losy świata.

Modlitwa i łzy - Papież w miejscu wybuchu w porcie w Bejrucie

Modlitwa i łzy - Papież w miejscu wybuchu w porcie w Bejrucie

Rodziny ofiar eksplozji modliły się razem z Leonem XIV.

Pete Hegseth - szef Pentagonu

USA: Walka czy egzekucja?

Hegseth: rozkaz o powtórnym ostrzelaniu łodzi domniemanych przemytników na Morzu Karaibskim wydał dowódca sił specjalnych.

Rząd zajmie się kwestią małych szkół

Rząd zajmie się kwestią małych szkół

Projekt noweli ustawy. To odpowiedź na zmiany demograficzne.

Morze

Chiny i Japonia oskarżają się wzajemnie o naruszenie wód terytorialnych wokół spornych wysp

Incydent wpisuje się w rosnące napięcia dyplomatyczne między krajami.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
3°C Wtorek
wieczór
0°C Środa
noc
0°C Środa
rano
4°C Środa
dzień
wiecej »
 