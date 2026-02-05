Zboża: ile produkujemy, ile importujemy?

Podczas 11 miesięcy 2025 r. eksport polskiego zboża spadł o 25 proc. rdr, do 7,2 mln ton. Według resortu rolnictwa, aby zbilansować krajowy rynek zbóż, trzeba eksportować z kraju ponad 10 mln ton zbóż rocznie. Analizowane jest pozyskanie nowych rynków zbytu - poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w okresie od stycznia do listopada 2025 r. z Polski wywieziono 7,2 mln ton ziarna zbóż (w tym 3,5 mln ton pszenicy i 2,6 mln ton kukurydzy) - o 25 proc. mniej niż w tym samym okresie 2024 r. W rekordowym sezonie 2023/2024 wywieziono 12,7 mln ton.

Ministerstwo rolnictwa zapytane przez PAP o przyczyny spadku eksportu zbóż z Polski zauważyło, że na rynku zbóż odnotowuje się "umiarkowany handel ziarnem".

"Z jednej strony rolnicy nie akceptują obecnych cen rynkowych i wstrzymują się ze sprzedażą (), umiarkowany eksport zbóż obecnie wynika m.in. z: dużych zapasów ziarna na świecie, a więc i niewielkiego popytu; niskich cen eksportowych oraz dużej konkurencji eksporterów ziarna o rynki zbytu" - tłumaczy resort rolnictwa.

Obecnie cena pszenicy konsumpcyjnej w skupach jest na poziomie 700-750 zł/t, podczas gdy pod koniec 2024 r. jej ceny wahały się od 840 do ok. 1080 zł/t.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że "przed sprzedażą wstrzymują rolników mroźna pogoda i obawy o kondycję ozimin". Z drugiej strony krajowi przetwórcy dysponują zapasami na najbliższe tygodnie lub kupują na bieżąco.

"Z uwagi na to, że Polska jest dużym eksporterem netto zbóż, w celu zbilansowania krajowego rynku potrzebny jest eksport z kraju na poziomie ponad 10 mln ton zbóż rocznie" - stwierdził resort rolnictwa.

Dodał, że MRiRW oraz inne właściwe instytucje analizują możliwości pozyskiwania nowych rynków zbytu dla polskiego zboża, m.in. w Chinach. Kwestie te są tematem rozmów m.in. podczas międzynarodowych spotkań kierownictwa resortu czy imprez targowych - zaznaczono.

Według resortu rolnictwa obecnie polskie zboże trafia do niemal 80 krajów świata.

Z danych KOWR wynika, że polskie zboże sprzedawane jest głównie na rynku unijnym, gdzie w okresie styczeń-listopad 2025 r. trafiło 4,6 mln ton (64 proc. wywiezionego ziarna ogółem). Głównym nabywcą są Niemcy (2,6 mln ton - 37 proc. eksportu ziarna).

Do krajów pozaunijnych wywieziono 2,6 mln ton zbóż, głównie pszenicy. Najważniejsi odbiorcy to: Gwinea (295 tys. ton, 4 proc. eksportu ziarna ogółem), Wielka Brytania (284 tys. ton, 4 proc.), Angola (261 tys. ton, 4 proc.), Nigeria (252 tys. ton, 3 proc.) oraz Kamerun (207 tys. ton, 3 proc.).

Jak wskazuje Biuro Analiz i Strategii KOWR, Polska jest nie tylko eksporterem ziarna zbóż, ale także produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa (np. słodu, mąki) oraz produktów zbożowych wysokoprzetworzonych (pieczywo i wyroby cukiernicze). Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie jedenastu miesięcy 2025 r. wartość wywozu produktów zbożowych ogółem wyniosła blisko 4,2 mld euro i była o 7 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie 2024 r.