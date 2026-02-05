info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Zboża: ile produkujemy, ile importujemy?
rss newsletter facebook twitter

Zboża: ile produkujemy, ile importujemy?

Pszenica  
Henryk Przondziono /Foto Gość Pszenica

MRiRW: dla zbilansowania krajowego rynku zbóż trzeba eksportować 10 mln ton ziarna rocznie.

Podczas 11 miesięcy 2025 r. eksport polskiego zboża spadł o 25 proc. rdr, do 7,2 mln ton. Według resortu rolnictwa, aby zbilansować krajowy rynek zbóż, trzeba eksportować z kraju ponad 10 mln ton zbóż rocznie. Analizowane jest pozyskanie nowych rynków zbytu - poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w okresie od stycznia do listopada 2025 r. z Polski wywieziono 7,2 mln ton ziarna zbóż (w tym 3,5 mln ton pszenicy i 2,6 mln ton kukurydzy) - o 25 proc. mniej niż w tym samym okresie 2024 r. W rekordowym sezonie 2023/2024 wywieziono 12,7 mln ton.

Ministerstwo rolnictwa zapytane przez PAP o przyczyny spadku eksportu zbóż z Polski zauważyło, że na rynku zbóż odnotowuje się "umiarkowany handel ziarnem".

"Z jednej strony rolnicy nie akceptują obecnych cen rynkowych i wstrzymują się ze sprzedażą (), umiarkowany eksport zbóż obecnie wynika m.in. z: dużych zapasów ziarna na świecie, a więc i niewielkiego popytu; niskich cen eksportowych oraz dużej konkurencji eksporterów ziarna o rynki zbytu" - tłumaczy resort rolnictwa.

Obecnie cena pszenicy konsumpcyjnej w skupach jest na poziomie 700-750 zł/t, podczas gdy pod koniec 2024 r. jej ceny wahały się od 840 do ok. 1080 zł/t.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że "przed sprzedażą wstrzymują rolników mroźna pogoda i obawy o kondycję ozimin". Z drugiej strony krajowi przetwórcy dysponują zapasami na najbliższe tygodnie lub kupują na bieżąco.

"Z uwagi na to, że Polska jest dużym eksporterem netto zbóż, w celu zbilansowania krajowego rynku potrzebny jest eksport z kraju na poziomie ponad 10 mln ton zbóż rocznie" - stwierdził resort rolnictwa.

Dodał, że MRiRW oraz inne właściwe instytucje analizują możliwości pozyskiwania nowych rynków zbytu dla polskiego zboża, m.in. w Chinach. Kwestie te są tematem rozmów m.in. podczas międzynarodowych spotkań kierownictwa resortu czy imprez targowych - zaznaczono.

Według resortu rolnictwa obecnie polskie zboże trafia do niemal 80 krajów świata.

Z danych KOWR wynika, że polskie zboże sprzedawane jest głównie na rynku unijnym, gdzie w okresie styczeń-listopad 2025 r. trafiło 4,6 mln ton (64 proc. wywiezionego ziarna ogółem). Głównym nabywcą są Niemcy (2,6 mln ton - 37 proc. eksportu ziarna).

Do krajów pozaunijnych wywieziono 2,6 mln ton zbóż, głównie pszenicy. Najważniejsi odbiorcy to: Gwinea (295 tys. ton, 4 proc. eksportu ziarna ogółem), Wielka Brytania (284 tys. ton, 4 proc.), Angola (261 tys. ton, 4 proc.), Nigeria (252 tys. ton, 3 proc.) oraz Kamerun (207 tys. ton, 3 proc.).

Jak wskazuje Biuro Analiz i Strategii KOWR, Polska jest nie tylko eksporterem ziarna zbóż, ale także produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa (np. słodu, mąki) oraz produktów zbożowych wysokoprzetworzonych (pieczywo i wyroby cukiernicze). Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie jedenastu miesięcy 2025 r. wartość wywozu produktów zbożowych ogółem wyniosła blisko 4,2 mld euro i była o 7 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie 2024 r. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 05.02.2026 07:27

TAGI| GOSPODARKA, HANDEL, MRIRW, PAP, ROLNICTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Rekordy zapotrzebowania na moc i generacji w systemie elektroenergetycznym | Krajewski: jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi | Francuski rząd: jeśli Komisja Europejska zignoruje głos PE ws. Mercosuru, to naruszy demokrację | PE poparł wniosek o skierowanie umowy z Mercosurem do TSUE | Chiny i Kanada znoszą część barier handlowych
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Roma locuta...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Roma locuta...

Aktywność wielu urzędów nauczycielskich (Kościoła) jest problemem od dłuższego już czasu. Można byłoby prowadzić oddzielny, zajmujący się ich demaskowaniem serwis.

Ludzkie życie pieskie

Andrzej Macura

Ludzkie życie pieskie

Potraktować kogoś jak psa. Hm. Dziś zaczyna znaczyć, że po królewsku.

Tak, jest

Katarzyna Solecka

Tak, jest

Nie jesteśmy gotowi. Boże słowo takimi właśnie nas zastaje: w półkroku.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

KEP: 15 lutego w polskich diecezjach zbiórka na pomoc Ukrainie

W związku z dramatyczną sytuacją w tym kraju.

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Leon XIV zaprasza do modlitwy za dzieci nieuleczalnie chore

Papieska intencja modlitewna na luty.

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy już utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu Czarzastym

Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - oświadczył w czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem decyzji są - dodał - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

Papież gorzko: Są środki na aborcje, nie ma dla matek i rodzin

"Dzieci mają prawo do miłości ojca i matki. Zarówno ojciec, jak i matka są niezbędni dla integralnego i harmonijnego rozwoju dziecka."

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

Satanistyczne znaki i pogróżki na kościele w Poznaniu

- Od nienawiści chroń nas, Boże! - napisał na Facebooku proboszcz ks. dr Dariusz Madejczyk.

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Zbliża się Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi.

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Usiłowano podpalić monumentalną gotycką bazylikę

Pożar ugaszono dzięki szybkiej reakcji parafianina, który wszedł do wypełnionej dymem świątyni.

Zimno!

MEN: z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 532 szkołach

W części z nich dyrektorzy organizują nauczanie zdalne.

Zniszczenia w elektrociepłowni Darnicka po rosyjskim ataku rakietowym

Ukraina: terminale Starlink Rosjan w Ukrainie są już zablokowane

Ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę.

I tak bez końca...

Pakistan: do 216 wzrosła liczba zabitych separatystów w Beludżystanie

To odpowiedź armii na niedawne ataki.

Przed telewizorami

Kara śmierci za oglądanie... seriali

Albo słuchanie muzyki. To w Korei Północnej.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Piątek
noc
2°C Piątek
rano
5°C Piątek
dzień
6°C Piątek
wieczór
wiecej »
 