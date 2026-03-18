Sztuczna inteligencja od fake newsów

W 2025 roku gwałtownie wzrosło wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia fake newsów.
W 2025 r. odnotowano 147 przypadków zagranicznej manipulacji informacji z użyciem sztucznej inteligencji, co oznacza wzrost o 259 proc. w porównaniu z 2024 rokiem - wynika z raportu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
Według opublikowanego raportu Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS - European Union External Action) wykryła i przeanalizowała 540 przypadków zagranicznych manipulacji informacjami i ingerencji w informacje (FIMI - foreign information manipulation interference) między 1 stycznia, a 31 grudnia 2025 roku w ponad 100 krajach świata. Z raportu wynika, że 29 proc. incydentów przypisano Rosji, a 6 proc. Chinom. Identyfikacja pozostałych 65 proc. została nieustalona, choć jak wskazują autorzy, incydenty te mogą mieć związki ze stroną rosyjską lub chińską.
Analitycy EEAS ustalili, że w ciągu ostatniego roku w wykrytych incydentach FIMI brało udział 10 500 unikalnych kanałów informacji, od fałszywych stron www po blogi i konta w portalach społecznościowych.
Na próbie 3 tys. kanałów informacyjnych stwierdzono, że 9,5 proc. z nich było bezpośrednio związanych z podmiotami państwowymi, zarówno oficjalnymi, jak i kontrolowanymi przez państwo. Zdecydowana większość, czyli 90,5 proc., pozostała nieustalona, ze względu na niejawne powiązania z podmiotami stanowiącymi zagrożenie.
Odnotowano też 147 przypadków zagranicznej manipulacji informacji z użyciem sztucznej inteligencji, co oznacza wzrost o 259 proc. w porównaniu z 2024 rokiem, gdy takich przypadków było 41.
Łącznie odnotowano ok. 43 tys. różnego rodzaju dezinformacji - tekstów, plików audio oraz wideo - na 19 różnych platformach społecznościowych i komunikatorach. Jak podkreślono, aż 88 proc. odnotowano na platformie X.
Dezinformacja, jak wynika z raportu, była wykorzystywana w atakach wymierzonych w blisko 140 osób, w tym przede wszystkim w polityków. Raport wymienia m.in. prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, prezydent Mołdawii Maję Sandu, prezydenta Francji Emmanuela Macrona czy przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Ataki skierowane były także na ok. 200 różnych organizacji, w tym na rządy, instytucje międzynarodowe, media, organizacje pozarządowe i środowiska akademickie.
"Wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej inwazji na pełną skalę od 2022 r., ważne wydarzenia wyborcze, takie jak wybory parlamentarne w Niemczech, a nawet stosunki transatlantyckie - to tematy strategicznie wykorzystywane przez podmioty stanowiące zagrożenie" - napisano w raporcie. W centrum rosyjskich działań hybrydowych w 2025 r. pozostawała Ukraina, ale też pojawiła się Mołdawia w związku z wyborami parlamentarnymi, które odbyły się we wrześniu. Ataki wycelowane też były w państwa członkowskie UE, w tym we Francję, Niemcy, Polskę, Belgię, Włochy i Hiszpanię.
Analitycy zwrócili uwagę, że coraz częstszym celem staje się w ostatnim czasie Armenia, w kontekście czerwcowych wyborów parlamentarnych.
"W 2026 r. rosyjska działalność FIMI prawdopodobnie ulegnie dalszemu nasileniu. Finansowanie (takich działań - PAP) ma wzrosnąć w ramach zwiększenia budżetu dla mediów kontrolowanych przez państwo, który ma osiągnąć 146,3 mld rubli (około 1,56 mld euro) w 2026 r., czyli o 7 proc. więcej niż w 2025 r. Przewiduje się, że regiony Morza Bałtyckiego i Arktyki znajdą się wśród celów w przestrzeni informacyjnej" - podsumowuje EEAS.
Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS) odpowiada za unijne stosunki dyplomatyczne z państwami spoza UE, a także prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE. Na jej czele stoi szef spraw zagranicznych UE, obecnie jest nim wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas. Unijny organ powstał w 2011 r. Jego siedzibą jest Bruksela.
Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.
Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.
Właściciel kosztowności nie został ustalony.
Decyzję odjęto z powodu zakończenia ramadanu.
W ramach projektu powstanie m.in. grupa interwencyjna, prowadzone będą również działania edukacyjne.
W 2025 roku gwałtownie wzrosło wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia fake newsów.
Trybunał Apelacyjny Państwa Watykańskiego uznał tzw. „nieważność częściową” w procesie kard. Angelo Becciu. Oznacza to, że wyrok pierwszej instancji pozostaje w mocy, ale kluczowe elementy postępowania będą musiały zostać ponownie przeprowadzone.
Jak podaje Vatican News, w wieku 93 lat zmarł patriarcha Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego Eliasz II, który kierował nim nieprzerwanie od 1977 roku.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje przepisy wprowadzające zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Nowe regulacje mają obowiązywać od września 2026 roku.
Jak donosi Vatican News, maronicki patriarcha Libanu kard. Bechara Rai ostro skrytykował trwający konflikt między Hezbollahem a Izraelem, nazywając go bezsensownym i niszczycielskim oraz podkreślając dramat setek tysięcy wysiedlonych.
Podczas ceremonii rozdania Oskarów wybrzmiał odważny apel: bierzcie ślub i miejcie dzieci, to idzie w parze z karierą. Padł on z ust irlandzkiej aktorki Jessie Buckley, która została nagrodzona za pierwszoplanową rolą w filmie „Hamnet”.
W środę warszawski sąd okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej - powiedział obrońca Rosjanina mec. Adam Domański. Ukraińscy śledczy podejrzewają archeologa o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie.
O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna” - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.