„Ceny Paliw Niżej" zostają na dłużej. Rząd przedłuża osłony dla kierowców
„Ceny Paliw Niżej” zostają na dłużej. Rząd przedłuża osłony dla kierowców

unsplash Sytuacja na rynku paliw jest cały czas moniotorowana.

Pakiet osłonowy „Ceny Paliw Niżej” będzie obowiązywał co najmniej do końca maja – zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Rząd utrzyma więc obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa oraz mechanizm maksymalnych cen części paliw.

– Do końca maja „CPN” będzie przedłużony na pewno. Co dalej – zobaczymy – powiedział minister dziennikarzom.

Obecnie, do 15 maja, obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz zmniejszające akcyzę. Stawka akcyzy została obniżona o 29 groszy na litr benzyny i 28 groszy na litr oleju napędowego – do minimalnego poziomu dopuszczanego przez przepisy Unii Europejskiej.

Pod koniec marca Sejm przyjął nowelizację ustawy akcyzowej, która umożliwia czasowe obniżanie akcyzy na paliwa w drodze rozporządzenia – maksymalnie do 30 czerwca.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwo Energii publikuje codziennie w dni robocze obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw.

W poniedziałek minister energii Miłosz Motyka przyznał, że utrzymywanie programu jest dużym obciążeniem dla budżetu państwa. Zapowiedział jednak, że rząd pracuje nad dodatkowymi rozwiązaniami finansującymi ten mechanizm. Jednym z rozważanych pomysłów są przepisy dotyczące opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.

Już pod koniec kwietnia minister Domański informował, że wpływy z podatku od nadmiarowych zysków mogłyby przekroczyć 4 mld zł. Wśród firm, które mogłyby zostać objęte takim rozwiązaniem, wymieniany był Orlen.

Decyzje rządu dotyczące cen paliw są związane z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Konflikt między USA, Izraelem i Iranem doprowadził do poważnych zakłóceń transportu ropy naftowej przez cieśninę Ormuz – jeden z najważniejszych szlaków energetycznych świata. Choć od 8 kwietnia obowiązuje rozejm między USA a Iranem, sytuacja w regionie pozostaje niestabilna.

PAP /kb

dodane 13.05.2026 11:22

TAGI| CENY PALIW, WOJNA

Katarzyna Solecka

Pokora, dziwna rzecz. Nieoczywista. Jakoś się wymyka najpobożniejszym rozważaniom.

Piotr Drzyzga

W sumie, czemu nie? Samoloty z Chin latają nam tu przecież nad głowami na okrągło...

ks. Leszek Smoliński

Jeśli chcemy codziennie podążać śladami Chrystusa, nie wystarczy dobra wola, religijna poprawność czy znajomość Ewangelii – potrzebujemy Przewodnika.

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w środę w Londynie Traktat o Partnerstwie w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności. Porozumienie ma rozszerzyć współpracę obu państw m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Wielka Brytania pozostaje jednocześnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

Jak przejść przez tę epokę?

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona"

Papież Leon XIV zaapelował o realną pomoc dla cierpiących mieszkańców Gazy i poszanowanie praw człowieka wobec uczestników Flotylli do Gazy. Jednocześnie podkreślił, że Watykan kontynuuje dialog z firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję, ostrzegając przed wykorzystywaniem AI do prowadzenia wojen i wzywając do budowania „rozbrojonej” technologii.

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

"Ludzie będą szukać jedzenia. Mogą zakażać kolejne osoby".

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Padło nazwisko.

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

USA nie będą już miały w regionie bezpiecznego portu.

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

Zarzucono nieludzkie warunki.

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dzieci dziedziczą nie tylko geny, ale także sposób przeżywania świata.

W Tatrach

Ale na szlakach nadal zalega śnieg.

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Ta deklaracja pada po poniedziałkowych atakach Amerykanów na południu Iranu.

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet.

Sąd Najwyższy

"Był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd".

