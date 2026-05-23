W ciągu trzech dni pielgrzymi pokonają sto kilometrów wiodących z Paryża do Chartres, skupiając się na temacie „misji”. W gronie 20 tys. pątników przeważają ludzie młodzi, którzy odkrywają Kościół poprzez piękno liturgii. Sakramenty na szlaku są sprawowane według rytu przedsoborowego.
Liczba uczestników pielgrzymki tradycjonalistów, która organizowana jest od 1983, rośnie z roku na rok. W tym roku jej kapelanem jest ks. Jean de Massia należący do Bractwa Kapłańskiego św. Piotra, powołanego przez Jana Pawła II, aby przyjąć księży i seminarzystów przywiązanych do „Vetus Ordo”, czyli rytu trydenckiego, którzy jednak pragną pozostać w jedności z papieżem. Odróżnia ich to od członków Bractwa św. Piusa X, którzy podążali za francuskim arcybiskupem Marcelem Lefebvrem i którzy ponownie są w konflikcie z Watykanem, co grozi nową schizmą.
Cień podziału
Prezes stowarzyszenia „Notre-Dame de Chrétienté”, które jest organizatorem pielgrzymki, podkreśla, że widmo nowej schizmy otwiera stare rany. „Modlimy się, aby Duch Święty oświecił serca i aby Ojciec Święty pełnił swoją posługę jedności, aby zapobiec nowej schizmie” – podkreśla Philippe Darantière. Mężczyzna dodaje, że podział wśród tradycjonalistów znajduje swoje odzwierciadlenie w pielgrzymce. Tradycjonaliści wierni papieżowi wyruszają na szlak z Paryża do Chartres, podczas gdy pielgrzymi, którzy podążają za arcybiskupem Lefebvrem, idą w weekend Zielonych Świąt w przeciwnym kierunku. Tymczasem rosnąca liczba pielgrzymów zmierzających do Chartres skłoniła organizatorów do wytyczenia nowych tras pielgrzymkowych. Powstaje nowa – o połowę krótsza – „trasa jerozolimska”, przeznaczona dla byłych pielgrzymów, którzy w ostatnich latach przestali przyjeżdżać, ponieważ fizyczne wymagania związane z pokonaniem 100 km w ciągu trzech dni stały się dla nich zbyt wyczerpujące. „Ta krótsza trasa pozwoli im powrócić, zachowując nieco bardziej spokojne tempo” – podkreśla Darantière.
Publiczne świadectwo wiary
Uczestnicy pielgrzymki Paryż–Chartres nocują na kempingach w miejscach, do których docierają każdego dnia. Bagaż przewożony jest z miejsca na miejsce ciężarówkami zorganizowanymi przez wolontariuszy. Na pątniczym szlaku uczestniczą w sakramentach sprawowanych według rytu przedsoborowego - liturgii, która przyciąga do Kościoła coraz więcej młodych Francuzów. Nowością tegorocznej pielgrzymki jest misyjne zaangażowanie, stanowiące odpowiedź na wołanie Leona XIV, który pragnie wzbudzić w Kościele nową erę misyjną. Młodzież podzielona jest na dwuosobowe ekipy tzw. pątników z Emaus, którzy na trasie, a zwłaszcza przy przejściu przez miasta, będą opuszczać kolumnę, by rozmawiać z przechodniami, odpowiadać na ich pytania i wyjaśniać sens pielgrzymki. „To siła publicznego i wolnego od kompleksów świadectwa wiary, którego niekiedy brakuje w społeczeństwie, bo katolicy zbyt często są wykluczeni lub ukryci” – podkreśla kapelan pielgrzymki.
Ewangelizująca moc Eucharystii
W pielgrzymce uczestniczą studenci, skauci, młodzi profesjonaliści, katolicy od zawsze lub niedawno nawróceni, jak młodzi ludzie, którzy przyjęli chrzest w czasie ostatniej Wigilii Paschalnej. Kapelan pielgrzymki zapewnia, że w pątnikach bardzo żywa jest świadomość tego, jak bardzo współczesny człowiek potrzebuje zbawienia, że nie wystarczy mu już jedynie żyć dobrze, ale niezbędne jest „dotknięcie łaską Chrystusa”. „Przez piękno liturgii młodzi odkrywają ewangelizacyjną moc Eucharystii, która przemawia do ludzi różnych pokoleń i pomaga im nawiązać głęboki kontakt z Bogiem. Ta liturgia nawraca i prowadzi do Chrystusa. I to jest najważniejsze, bez względu na wszelkie spory” – podkreśla ks. de Massia. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie uroczysta Eucharystia sprawowana 25 maja w katedrze w Chartres przez kard. Raymonda Leo Burke’a.
Kuźnia głębokich przyjaźni
„To nie jest wyczyn sportowy, ale duchowa wędrówka, która otwiera nas na łaskę Ducha Świętego” – podkreśla 22-letni Antoine, który bierze udział w pielgrzymce już po raz trzynasty. Wyznaje, że „uczestnicząc w Mszy Świętej podczas pielgrzymki, ma poczucie, iż bierze udział w czymś wielkim, co nas łączy i nas przerasta, że na tej Ziemi mamy przedsmak wspólnoty świętych… choć daleko nam do bycia świętymi!”. Théophane, student prawa, dzięki pielgrzymce odkrył Tradycję: „To obrzęd, który nie pozostawia obojętnym, sprawia, że zakochujemy się w pięknie Jezusa w Eucharystii”. Dla wielu pielgrzymowanie to tradycja rodzinna, inni przybywają zachęceni przez kolegów. „Wybieram się z przyjaciółmi, którzy mnie w to wciągnęli. To oni wprowadzili mnie w tradycyjną Mszę” – zwierza się Grégoire. Ten wymiar braterstwa jest cenny: sprawia, że wysiłek staje się łagodniejszy, cisza bardziej wypełniona, a śpiewy potężniejsze. Dzięki wzajemnemu wsparciu zmęczeniu w tworzą się i umacniają więzi. Pielgrzymka staje się kuźnią głębokich przyjaźni. „Wspólna wędrówka do Chartres i przeżycie silnego momentu wspólnoty pozwala wzmocnić naszą przyjaźń wokół Wiary” – podkreśla 19-letnia Constance. Tegoroczna pielgrzymka do Chartres podbiła kolejny rekord uczestników, jest ich o tysiąc więcej niż przed rokiem.
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
"Weźmy odpowiedzialność każdy za siebie, wybierzmy sprawiedliwość. Dobro wspólne jest ważniejsze niż interesy nielicznych."
Ks. Girolamo Capuano wziął miotłę na kiju i próbował wyczyścić twarz Świętego, plama jednak pozostała. Proboszcz postanowił, że zajmie się tym następnego dnia...
W ciągu trzech dni pielgrzymi pokonają sto kilometrów wiodących z Paryża do Chartres, skupiając się na temacie „misji”. W gronie 20 tys. pątników przeważają ludzie młodzi, którzy odkrywają Kościół poprzez piękno liturgii. Sakramenty na szlaku są sprawowane według rytu przedsoborowego.
Na konieczność ponownego umieszczenia Chrystusa w centrum przepowiadania Kościoła w Niemczech wskazał biskup Ratyzbony Rudolf Voderholzer. W obszernym wywiadzie udzielonym katolickiej stacji telewizyjnej K-TV przestrzegł przed duchowym wyczerpaniem spowodowanym dziesięcioleciami sekularyzacji, krytykując obecną w Niemczech tendencję do czynienia ze wszystkiego problemu i kwestionowania prawd wiary.
Arcybiskup Madrytu, kardynał José Cobo Cano stwierdził, że zbliżająca się wizyta papieża Leona XIV w Hiszpanii wzbudziła wielkie oczekiwania oraz że głównym wyzwaniem będą nie tylko kwestie organizacyjne, lecz także duszpasterskie.
Kluczowymi postaciami w obecnej debacie nad kontrowersyjną technologią sztucznej inteligencji stali się — mimo że nigdy nie zetknęli się z AI — jezuita Bernard Lonergan oraz francuski filozof René Girard – twierdzi na łamach National Catholic Register Jonah McKeown. Jego zdaniem „Lonergan i Girard już teraz odgrywają ważną rolę w katolickiej dyskusji o AI. Jednak wraz z zapowiedzią publikacji encykliki poświęconej sztucznej inteligencji przez papieża Leona XIV, planowanej na 25 maja, ich znaczenie może jeszcze wzrosnąć.
Papież Leon XIV złoży w sobotę wizytę w mieście Acerra na południu Włoch na terenie nazwanym Ziemią Ognia. To obszar działalności mafii, która przez lata zakopywała na nielegalnych wysypiskach toksyczne odpady. Proceder ten wywołuje pożary, jest przyczyną zanieczyszczenia środowiska i chorób nowotworowych.
"W szczególności wy, rodziny dotknięte śmiercią, przekazujcie nowe życie."
Z kopalni udało się wydostać 201 osób.
Samo zwiększanie nakładów nie uzdrowi systemu.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.