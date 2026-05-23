info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Polski system ochrony zdrowia działa jak organizm, który atakuje własne komórki
rss newsletter facebook twitter

Polski system ochrony zdrowia działa jak organizm, który atakuje własne komórki

Polski system ochrony zdrowia działa jak organizm, który atakuje własne komórki  
Tomasz Gołąb /Foto Gość

Samo zwiększanie nakładów nie uzdrowi systemu.

System zaczyna przypominać organizm dotknięty chorobą autoimmunologiczną - powiedziała PAP Anna Gołębicka, członkini Rady NFZ. Ekspertka podkreśliła, że - bez przebudowy zasad finansowania i organizacji leczenia - samo zwiększanie nakładów nie uzdrowi ochrony zdrowia.

- Polski system ochrony zdrowia nie działa dziś jak jeden organizm, lecz jak zbiór rywalizujących ze sobą segmentów - oceniła ekonomistka i członek Rady NFZ Anna Gołębicka. W rozmowie z PAP wskazała, że pacjent "odbija się od kolejnych ścian", a kolejne grupy systemu walczą przede wszystkim o własne interesy.

Zdaniem ekspertki największym problemem ochrony zdrowia jest brak spójności między poszczególnymi częściami systemu. Jak podkreśliła, osobno funkcjonują podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i szpitalnictwo, które są inaczej finansowane i rozliczane.

- Pacjent staje się w tym systemie czymś w rodzaju kuli bilardowej - odbija się od kolejnych ścian i bardzo trudno jest mu trafić na ścieżkę rzeczywiście kompleksowego leczenia - powiedziała PAP Gołębicka.

Ekspertka oceniła, że system ochrony zdrowia przypomina dziś "zbiór plemion" walczących o wpływy, kontrakty i bezpieczeństwo finansowe. - Lekarze przeciw lekarzom, POZ przeciw szpitalom, publiczni przeciw prywatnym - wyliczyła.

Według niej przeciążenie systemu wzmacnia konflikty między poszczególnymi grupami. - Cały system zaczyna przypominać organizm dotknięty chorobą autoimmunologiczną - jego komórki walczą same ze sobą zamiast skupić się na pacjencie - zaznaczyła.

Gołębicka wskazała, że samo zwiększanie nakładów na zdrowie nie rozwiąże problemów. Jak podkreśliła, bez uporządkowania procesów, odpowiedzialności i modelu organizacyjnego "dosypywanie pieniędzy" może jedynie utrwalać istniejące dysfunkcje.

W rozmowie z PAP ekspertka krytycznie oceniła także obecny model finansowania świadczeń i mechanizm podwyżek dla medyków. Zwróciła uwagę, że najlepiej wynagradzane są procedury wysokospecjalistyczne, podczas gdy oddziały internistyczne, geriatria czy psychiatria nadal mają problemy kadrowe.

Jej zdaniem wyzwaniem nie jest już wyłącznie liczba lekarzy, lecz efektywne wykorzystanie ich czasu pracy. Duża część obowiązków - jak podkreśliła - mogłaby zostać przejęta przez systemy cyfrowe i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Gołębicka uważa, że cyfryzacja może być jednym z nielicznych realnych "światełek w tunelu" dla ochrony zdrowia. AI mogłaby wspierać m.in. zarządzanie kolejkami, analizę badań i prowadzenie pacjenta przez system.

Ekspertka ostrzegła jednocześnie, że atmosfera w ochronie zdrowia staje się coraz gorsza. - Mam wrażenie, że jesteśmy na bardzo niebezpiecznej ścieżce, ten system przypomina "dziki zachód", gdzie wszyscy walczą ze wszystkimi i nikt nikomu nie ufa - oceniła.

Mira Suchodolska 

Od redakcji Wiara.pl

Tak, system „ochrony zdrowia”, nie „służba zdrowia”...

Co tam w ochronie…

Maria Sołowiej DODANE 09.05.2026

Co tam w ochronie…

Może na początek zaoszczędzić na kosztach reklamy? »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 23.05.2026 08:47

TAGI| NFZ, ORGANIZACJE, PACJENCI, PAP, SZPITALE, ZDROWIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Co tam w ochronie… | WHO: Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa Ebola w DR Konga | Unia Afrykańska: 10 państw afrykańskich może zostać dotkniętych przez epidemię eboli | Zdrojewski: porozumienie ws. umowy handlowej z USA wywołuje raczej ulgę niż satysfakcję | MSZ odradza wszelkie podróże na pogranicze DRK, Ugandy i Sudanu Południowego
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

(Naj)ważniejsi

Katarzyna Solecka

(Naj)ważniejsi

Pokora, dziwna rzecz. Nieoczywista. Jakoś się wymyka najpobożniejszym rozważaniom.

Wycieczka do Chin

Piotr Drzyzga

Wycieczka do Chin

W sumie, czemu nie? Samoloty z Chin latają nam tu przecież nad głowami na okrągło...

W Bożej obecności

ks. Leszek Smoliński

W Bożej obecności

Jeśli chcemy codziennie podążać śladami Chrystusa, nie wystarczy dobra wola, religijna poprawność czy znajomość Ewangelii – potrzebujemy Przewodnika.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Polska i Wielka Brytania podpisują traktat bezpieczeństwa. Tusk: chodzi o realne wzmocnienie ochrony kraju

Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w środę w Londynie Traktat o Partnerstwie w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności. Porozumienie ma rozszerzyć współpracę obu państw m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Wielka Brytania pozostaje jednocześnie jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

J.D. Vance o encyklice Leona XIV: świat AI potrzebuje moralnego kompasu

Jak przejść przez tę epokę?

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona”

Leon XIV: Gaza potrzebuje pomocy, a sztuczna inteligencja musi zostać „rozbrojona”

Papież Leon XIV zaapelował o realną pomoc dla cierpiących mieszkańców Gazy i poszanowanie praw człowieka wobec uczestników Flotylli do Gazy. Jednocześnie podkreślił, że Watykan kontynuuje dialog z firmami rozwijającymi sztuczną inteligencję, ostrzegając przed wykorzystywaniem AI do prowadzenia wojen i wzywając do budowania „rozbrojonej” technologii.

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

WFP: Kryzys żywnościowy i cięcia pomocy utrudniają walkę z Ebolą w DR Konga

"Ludzie będą szukać jedzenia. Mogą zakażać kolejne osoby".

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Premier wskazał, kto jako komisarz będzie zarządzał Krakowem do czasu wybrania nowego prezydenta

Padło nazwisko.

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

Chamenei grozi Stanom Zjednoczonym: kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz

USA nie będą już miały w regionie bezpiecznego portu.

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

USA: Strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey

Zarzucono nieludzkie warunki.

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dlaczego córki stają się podobne do swoich matek?

Dzieci dziedziczą nie tylko geny, ale także sposób przeżywania świata.

W Tatrach

Tatry: Koniec zagrożenia lawinowego

Ale na szlakach nadal zalega śnieg.

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Marco Rubio: Porozumienie z Iranem jest nadal możliwe

Ta deklaracja pada po poniedziałkowych atakach Amerykanów na południu Iranu.

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

USA/Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia "w samoobronie"

Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet.

Sąd Najwyższy

Prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego

"Był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd".

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 27.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
19°C Środa
rano
24°C Środa
dzień
23°C Środa
wieczór
18°C Czwartek
noc
wiecej »
 