Papież w miejscu śmierci z powodu zanieczyszczeń  

Weźmy odpowiedzialność każdy za siebie, wybierzmy sprawiedliwość. Dobro wspólne jest ważniejsze niż interesy nielicznych, niż partykularne interesy — małe czy wielkie – apelował Leon XIV podczas spotkania z mieszkańcami tzw. „Ziemi Ognisk”, gdzie były składowane i palone toksyczne odpady. Wizyta ma miejsce w przededniu 11. rocznicy ogłoszenia encykliki Laudato sì’.
Papież podkreślił, że tzw. „Ziemia Ognisk” zapłaciła wysoką cenę, związaną ze śmiercią „wielu swoich synów, była świadkiem cierpienia dzieci i niewinnych”. Leon XIV podkreślił, że „wartość i ciężar tego bólu zobowiązują nas, by wspólnie próbować być świadkami nowego przymierza. Jesteście w drodze ku czasowi odrodzenia, który nie jest czasem wymazywania pamięci, lecz etycznego działania i twórczej pamięci”.
„Kultury ekologicznej nie można sprowadzać do serii nagłych i jednostronnych odpowiedzi na problemy, które powstają w związku z degradacją środowiska, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych i zanieczyszczeniem. Powinna być ona innym spojrzeniem, myślą, polityką, programem edukacyjnym, stylem życia i duchowości, które nadawałyby kształt sprzeciwowi wobec ekspansji paradygmatu technokratycznego” – na te słowa encykliki Laudato sì’ zwrócił uwagę Leon XIV w przededniu 11. rocznicy jej ogłoszenia.
Komentując te słowa Papież podkreślił, że ten paradygmat dziś nadal wydaje się zwyciężać, „stoi u źródeł mnożących się konfliktów, za którymi kryje się wyścig o zawłaszczenie zasobów; widzimy go za każdym razem, gdy osoby odpowiedzialne politycznie i instytucjonalnie okazują się zbyt słabe wobec silnych; odnajdujemy go w rozwoju technologicznym nastawionym na zawrotne zyski dla nielicznych i ślepym wobec ludzi, ich pracy i przyszłości”.
W tym kontekście Papież nawiązał do tego, że według niektórych pozostawienie dzieciom lepszego świata stało się ambicją wielką. Nie powinna jednak być ambicją wielką „misja pozostawienia światu lepszych synów i córek”.
Leon XIV zaznaczył, że zaangażowanie wychowawcze „jest w naszym zasięgu i ma pierwszorzędne znaczenie. Edukacja młodych — oczywiście, ale także dorosłych; dzieci, ale również osób starszych; obywateli i ich rządzących; pracowników i pracodawców; wiernych i pasterzy: wszyscy mamy się jeszcze czego uczyć. Każdy ma coś do ofiarowania, ale najpierw musi nauczyć się przyjmować”.
Papież podkreślił, że dla chrześcijan jest to „iść drogą” z Jezusem: „stawać się w każdym wieku coraz bardziej i coraz lepiej Jego uczniami”.
Zmiana mentalności rozbije układy przestępcze
„Prawdziwa zmiana mentalności ekonomicznej, obywatelskiej, a nawet religijnej zbuduje dobro, które uzdrowi tę ziemię i całą planetę. Między ludźmi, instytucjami, organizacjami publicznymi i prywatnymi trzeba umocnić i poszerzyć przymierze, które już przynosi pierwsze owoce na płaszczyźnie edukacyjnej i społecznej. Nie tylko przeciwstawi się ono i rozbije układy przestępcze, lecz także pozytywnie połączy i pomnoży najlepsze siły oraz wielkie idee, które już są w waszych sercach” - mówił Leon XIV.
Papież podziękował tym pionierom, którzy swoim odważnym zaangażowaniem jako pierwsi potępili zło i zwrócili uwagę na ukrytą i negowaną rzeczywistość. „Myślę szczególnie o członkach stowarzyszeń ekologicznych” – powiedział Papież.
„Ile odpadów, ile marnotrawstwa, ile trucizn przyniósł model wzrostu, który jakby nas oczarował, pozostawiając nas bardziej chorymi i biedniejszymi. Uczmy się więc być bogaci inaczej: bardziej uważni na relacje, bardziej nastawieni na dobro wspólne, bardziej przywiązani do swojej ziemi, bardziej wdzięczni w przyjmowaniu i integrowaniu tych, którzy przychodzą żyć pośród nas” – apelował Leon XIV.
Papież wskazał, że to właśnie z tego nawrócenia mogą rodzić się dobre praktyki poprzez ludzi i przedsiębiorstwa, które łakną i pragną sprawiedliwości bardziej niż posiadania. Dodaje, że ta droga jest jednak wąska, „ponieważ zaczyna się od nas samych, od miejsca, w którym jesteśmy”.
Ks. Paweł Rytel-Andrianik
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
"Weźmy odpowiedzialność każdy za siebie, wybierzmy sprawiedliwość. Dobro wspólne jest ważniejsze niż interesy nielicznych."
Ks. Girolamo Capuano wziął miotłę na kiju i próbował wyczyścić twarz Świętego, plama jednak pozostała. Proboszcz postanowił, że zajmie się tym następnego dnia...
W ciągu trzech dni pielgrzymi pokonają sto kilometrów wiodących z Paryża do Chartres, skupiając się na temacie „misji”. W gronie 20 tys. pątników przeważają ludzie młodzi, którzy odkrywają Kościół poprzez piękno liturgii. Sakramenty na szlaku są sprawowane według rytu przedsoborowego.
Na konieczność ponownego umieszczenia Chrystusa w centrum przepowiadania Kościoła w Niemczech wskazał biskup Ratyzbony Rudolf Voderholzer. W obszernym wywiadzie udzielonym katolickiej stacji telewizyjnej K-TV przestrzegł przed duchowym wyczerpaniem spowodowanym dziesięcioleciami sekularyzacji, krytykując obecną w Niemczech tendencję do czynienia ze wszystkiego problemu i kwestionowania prawd wiary.
Arcybiskup Madrytu, kardynał José Cobo Cano stwierdził, że zbliżająca się wizyta papieża Leona XIV w Hiszpanii wzbudziła wielkie oczekiwania oraz że głównym wyzwaniem będą nie tylko kwestie organizacyjne, lecz także duszpasterskie.
Kluczowymi postaciami w obecnej debacie nad kontrowersyjną technologią sztucznej inteligencji stali się — mimo że nigdy nie zetknęli się z AI — jezuita Bernard Lonergan oraz francuski filozof René Girard – twierdzi na łamach National Catholic Register Jonah McKeown. Jego zdaniem „Lonergan i Girard już teraz odgrywają ważną rolę w katolickiej dyskusji o AI. Jednak wraz z zapowiedzią publikacji encykliki poświęconej sztucznej inteligencji przez papieża Leona XIV, planowanej na 25 maja, ich znaczenie może jeszcze wzrosnąć.
Papież Leon XIV złoży w sobotę wizytę w mieście Acerra na południu Włoch na terenie nazwanym Ziemią Ognia. To obszar działalności mafii, która przez lata zakopywała na nielegalnych wysypiskach toksyczne odpady. Proceder ten wywołuje pożary, jest przyczyną zanieczyszczenia środowiska i chorób nowotworowych.
"W szczególności wy, rodziny dotknięte śmiercią, przekazujcie nowe życie."
Z kopalni udało się wydostać 201 osób.
Samo zwiększanie nakładów nie uzdrowi systemu.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.