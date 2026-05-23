W szczególności wy, rodziny dotknięte śmiercią, przekazujcie nowe życie. Przekazujcie synom i córkom, wnukom i bliskim to poczucie odpowiedzialności, którego tak często dotąd brakowało - wskazał Papież w przemówieniu w katedrze w Acerra podczas spotkania z biskupami, duchowieństwem, osobami życia konsekrowanego i rodzinami ofiar zanieczyszczenia środowiska.

Jak informuje Vatican News, Papież w sobotnie przedpołudnie 23 maja przebywa w rejonie Włoch naznaczonym kryzysem ekologicznym i problemem nielegalnego składowania i palenia toksycznych odpadów. W centrum jego wizyty znajdują się rodziny dotknięte skutkami zanieczyszczenia środowiska, lokalne wspólnoty oraz przesłanie nadziei na odrodzenie się tej ziemi. „Pozwólcie umrzeć urazie, jako pierwsi praktykujcie sprawiedliwość, której się domagacie, dawajcie świadectwo życia, uczcie troski” – powiedział Papież.

Leon XIV w mieście Acerra ​Papież Leon XIV odwiedził miasto Acerra na południu Włoch. Teren ten jest zwany Ziemią Ognia z powodu . To obszar działalności mafii, która przez lata zakopywała tam na nielegalnych wysypiskach toksyczne odpady.

Na początku swojego wystąpienia Ojciec Święty przypomniał, że już papież Franciszek pragnął odwiedzić to miejsce nazywane „Terra dei Fuochi” („Ziemią Ognisk”), ale było to niemożliwe. W tym kontekście Leon XIV przypomniał, jak wielkim darem dla Kościoła jest encyklika Laudato si’. Jak zaznaczył Papież „wołanie stworzenia i ubogich” w rejonie Acerra było odczuwalne w sposób „bardziej dramatyczny” z powodu interesów i obojętności, które doprowadziły do zatrucia środowiska naturalnego. „Jest to wołanie, które domaga się nawrócenia!” - podkreślił Papież.

Łzy cierpiących

Papież zaznaczył, że przybył przede wszystkim, aby zebrać łzy tych, którzy stracili bliskich, którzy zmarli wskutek zanieczyszczenia środowiska spowodowany przez ludzi i organizacje bez skrupułów, które zbyt długo mogły działać bezkarnie. Celem jego wizyty jest także również wdzięczność względem tych, którzy „na zło odpowiedzieli dobrem”, zwłaszcza Kościołowi, który niesie przesłanie nadziei.

Następnie Papież nawiązał do wizji proroka Ezechiela, opisanej w 37. rozdziale jego księgi, gdzie ukazana jest dolina wysuszonych kości. Duch Boży jest tym, który ma moc przeobrazić te kości na nowo w żywych ludzi.

W tym kontekście Leon XIV mówił, że okolice Acerra w rejonie Kampania niegdyś były urodzajne i tętniące życiem, co odniósł do sytuacji pierwszych ludzi w ogrodzie Eden. Niestety „nadeszła śmierć”. Podobnie jak prorok Ezechiel, „cierpimy z powodu zniszczenia, które naruszyło cudowny ekosystem, miejsca, historie i wspomnienia”. Ta sytuacja zdaniem Papieża może prowadzić do dwóch postaw: obojętności lub odpowiedzialności. „Wybraliście odpowiedzialność i z Bożą pomocą rozpoczęliście drogę zaangażowania i poszukiwania sprawiedliwości” - zaznaczył Papież.

Kapłanów, siostry i braci zakonnych, Papież zachęcił, aby byli „żywymi członkami tego ludu”. Poprosił, aby byli wzorami postawy służby, która „się uniża i zbliża, która robi pierwszy krok i przebacza”.

Leon XIV podkreślił, że należy „przełamać kulturę przywilejów, arogancji i braku odpowiedzialności, która wyrządziła zbyt wiele zła tej ziemi, podobnie jak wielu innym regionom Włoch i świata”. „Niech Duch wieje z czterech stron świata i inspiruje nowe formy głoszenia, współpracy, odnowy środowiskowej i społecznej” - wskazał Papież. Przypomniał, że „zmiana świata zaczyna się bowiem zawsze w sercu”.

„Niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy nas łaską wspólnego życia, zdolnością do przyjmowania i wprowadzania w życie Słowa Bożego, jako pielgrzymi na tej ziemi i obywatele Jego wieczności” - podsumował Papież.

Artur Hanula