W szczególności wy, rodziny dotknięte śmiercią, przekazujcie nowe życie. Przekazujcie synom i córkom, wnukom i bliskim to poczucie odpowiedzialności, którego tak często dotąd brakowało - wskazał Papież w przemówieniu w katedrze w Acerra podczas spotkania z biskupami, duchowieństwem, osobami życia konsekrowanego i rodzinami ofiar zanieczyszczenia środowiska.
Jak informuje Vatican News, Papież w sobotnie przedpołudnie 23 maja przebywa w rejonie Włoch naznaczonym kryzysem ekologicznym i problemem nielegalnego składowania i palenia toksycznych odpadów. W centrum jego wizyty znajdują się rodziny dotknięte skutkami zanieczyszczenia środowiska, lokalne wspólnoty oraz przesłanie nadziei na odrodzenie się tej ziemi. „Pozwólcie umrzeć urazie, jako pierwsi praktykujcie sprawiedliwość, której się domagacie, dawajcie świadectwo życia, uczcie troski” – powiedział Papież.
Na początku swojego wystąpienia Ojciec Święty przypomniał, że już papież Franciszek pragnął odwiedzić to miejsce nazywane „Terra dei Fuochi” („Ziemią Ognisk”), ale było to niemożliwe. W tym kontekście Leon XIV przypomniał, jak wielkim darem dla Kościoła jest encyklika Laudato si’. Jak zaznaczył Papież „wołanie stworzenia i ubogich” w rejonie Acerra było odczuwalne w sposób „bardziej dramatyczny” z powodu interesów i obojętności, które doprowadziły do zatrucia środowiska naturalnego. „Jest to wołanie, które domaga się nawrócenia!” - podkreślił Papież.
Łzy cierpiących
Papież zaznaczył, że przybył przede wszystkim, aby zebrać łzy tych, którzy stracili bliskich, którzy zmarli wskutek zanieczyszczenia środowiska spowodowany przez ludzi i organizacje bez skrupułów, które zbyt długo mogły działać bezkarnie. Celem jego wizyty jest także również wdzięczność względem tych, którzy „na zło odpowiedzieli dobrem”, zwłaszcza Kościołowi, który niesie przesłanie nadziei.
Następnie Papież nawiązał do wizji proroka Ezechiela, opisanej w 37. rozdziale jego księgi, gdzie ukazana jest dolina wysuszonych kości. Duch Boży jest tym, który ma moc przeobrazić te kości na nowo w żywych ludzi.
W tym kontekście Leon XIV mówił, że okolice Acerra w rejonie Kampania niegdyś były urodzajne i tętniące życiem, co odniósł do sytuacji pierwszych ludzi w ogrodzie Eden. Niestety „nadeszła śmierć”. Podobnie jak prorok Ezechiel, „cierpimy z powodu zniszczenia, które naruszyło cudowny ekosystem, miejsca, historie i wspomnienia”. Ta sytuacja zdaniem Papieża może prowadzić do dwóch postaw: obojętności lub odpowiedzialności. „Wybraliście odpowiedzialność i z Bożą pomocą rozpoczęliście drogę zaangażowania i poszukiwania sprawiedliwości” - zaznaczył Papież.
Kapłanów, siostry i braci zakonnych, Papież zachęcił, aby byli „żywymi członkami tego ludu”. Poprosił, aby byli wzorami postawy służby, która „się uniża i zbliża, która robi pierwszy krok i przebacza”.
Leon XIV podkreślił, że należy „przełamać kulturę przywilejów, arogancji i braku odpowiedzialności, która wyrządziła zbyt wiele zła tej ziemi, podobnie jak wielu innym regionom Włoch i świata”. „Niech Duch wieje z czterech stron świata i inspiruje nowe formy głoszenia, współpracy, odnowy środowiskowej i społecznej” - wskazał Papież. Przypomniał, że „zmiana świata zaczyna się bowiem zawsze w sercu”.
„Niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy nas łaską wspólnego życia, zdolnością do przyjmowania i wprowadzania w życie Słowa Bożego, jako pielgrzymi na tej ziemi i obywatele Jego wieczności” - podsumował Papież.
Artur Hanula
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
"Weźmy odpowiedzialność każdy za siebie, wybierzmy sprawiedliwość. Dobro wspólne jest ważniejsze niż interesy nielicznych."
Ks. Girolamo Capuano wziął miotłę na kiju i próbował wyczyścić twarz Świętego, plama jednak pozostała. Proboszcz postanowił, że zajmie się tym następnego dnia...
W ciągu trzech dni pielgrzymi pokonają sto kilometrów wiodących z Paryża do Chartres, skupiając się na temacie „misji”. W gronie 20 tys. pątników przeważają ludzie młodzi, którzy odkrywają Kościół poprzez piękno liturgii. Sakramenty na szlaku są sprawowane według rytu przedsoborowego.
Na konieczność ponownego umieszczenia Chrystusa w centrum przepowiadania Kościoła w Niemczech wskazał biskup Ratyzbony Rudolf Voderholzer. W obszernym wywiadzie udzielonym katolickiej stacji telewizyjnej K-TV przestrzegł przed duchowym wyczerpaniem spowodowanym dziesięcioleciami sekularyzacji, krytykując obecną w Niemczech tendencję do czynienia ze wszystkiego problemu i kwestionowania prawd wiary.
Arcybiskup Madrytu, kardynał José Cobo Cano stwierdził, że zbliżająca się wizyta papieża Leona XIV w Hiszpanii wzbudziła wielkie oczekiwania oraz że głównym wyzwaniem będą nie tylko kwestie organizacyjne, lecz także duszpasterskie.
Kluczowymi postaciami w obecnej debacie nad kontrowersyjną technologią sztucznej inteligencji stali się — mimo że nigdy nie zetknęli się z AI — jezuita Bernard Lonergan oraz francuski filozof René Girard – twierdzi na łamach National Catholic Register Jonah McKeown. Jego zdaniem „Lonergan i Girard już teraz odgrywają ważną rolę w katolickiej dyskusji o AI. Jednak wraz z zapowiedzią publikacji encykliki poświęconej sztucznej inteligencji przez papieża Leona XIV, planowanej na 25 maja, ich znaczenie może jeszcze wzrosnąć.
Papież Leon XIV złoży w sobotę wizytę w mieście Acerra na południu Włoch na terenie nazwanym Ziemią Ognia. To obszar działalności mafii, która przez lata zakopywała na nielegalnych wysypiskach toksyczne odpady. Proceder ten wywołuje pożary, jest przyczyną zanieczyszczenia środowiska i chorób nowotworowych.
"W szczególności wy, rodziny dotknięte śmiercią, przekazujcie nowe życie."
Z kopalni udało się wydostać 201 osób.
Samo zwiększanie nakładów nie uzdrowi systemu.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.