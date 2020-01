Cristian Nani odwołał się do słów Papieża Franciszka, który mówiąc o współczesnych prześladowaniach uczniów Chrystusa podkreślił, że dokonuje się tego również „w białych rękawiczkach”. „Dziś w świecie, również w Europie, jest wielu prześladowanych chrześcijan – zaznaczył Franciszek, - którzy oddają swe życie za wiarę. Są także i tacy, których prześladuje się w białych rękawiczkach, odsuwa się ich na bok, marginalizuje” (por. Audiencja generalna, 11.12.2019). W wywiadzie dla Radia Watykańskiego sytuację tę analizuje Cristian Nani.

Świecka nietolerancja i akty wandalizmu wobec chrześcijan

„Dziś w Europie nie ukrywa się już przypadków prześladowania chrześcijan. W Wielkiej Brytanii, we Francji i w innych krajach chrześcijanie, aby mogli być wierni swoim wartościom i tradycjom muszą przyjąć na siebie krzyż, co niejednokrotnie prowadzi do wyrzucenia ich z pracy – zaznaczył Cristian Nani. - Niektóre ośrodki naukowe prowadzą badania, które jasno ukazują, że na kontynencie europejskim wzrasta ilość przypadków wandalizmu oraz przemocy wymierzonej w chrześcijan. Jest to więc swoisty dzwonek alarmowy. Tak więc są dwa ważne punkty. Z jednej strony świecki nurt nietoleracji względem chrześcijan, a także bardzo szybko rosnąca ilość przypadków wandalizmu oraz ataków na kościoły i chrześcijan. To są dwie sprawy, które powinny wzbudzać niepokój. Sytuacje te bazują na świeckiej nietolerancji wobec działalności chrześcijan.“