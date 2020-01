Niech Święta Rodzina z Nazaretu będzie dla nas wzorem, abyśmy chcieli i umieli komunikować się między sobą i współpracujmy na co dzień – życzył Franciszek w rozważaniach przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. W uroczystość Świętej Rodziny papież przedstawił pokrótce postawę każdej z tworzących ją osób: Maryi, Józefa i Jezusa, podkreślając zwłaszcza ich posłuszeństwo wobec planów Bożych.

Papież zaznaczył na wstępie, że już samo określenie "święta" umieszcza tę rodzinę w obrębie świętości, będącej nie tylko darem Boga, ale też dobrowolną i odpowiedzialną aprobatą dla Jego planu. Szczególnym przykładem takiego posłuszeństwa była Maryja, która – choć miała własne plany życiowe – potrafiła powiedzieć Bogu "tak" i nie zawahała się nazwać siebie Jego „służebnicą” (por. Łk 1, 38). I właśnie za to posłuszeństwo będzie Ją chwalił Jezus bardziej niż za rolę matki – zauważył Ojciec Święty.

Podobnie postępuje św. Józef, który na kartach Ewangelii nie przemawia ani razu. Swe poddanie się woli Bożej okazuje on kilkakrotnie, na przykład nie oddalając potajemnie Maryi, gdy była brzemienna oraz ratując Ją i Dzieciątko Jezus przed zbrodniczymi działaniami Heroda. "Rodzina Święta solidaryzuje się zatem ze wszystkimi rodzinami świata zmuszonymi do ucieczki, ze wszystkimi, którzy są zmuszeni do porzucenia swojej ziemi z powodu ucisku, przemocy, wojny" – podkreślił Franciszek.

Zwrócił uwagę, że również Jezus jest wolą Ojca: jak mówi św. Paweł, nie było w Nim „tak” i „nie”, ale tylko „tak”, a objawiło się to w wielu różnych chwilach Jego życia ziemskiego, nawet wówczas, gdy Jego najbliżsi, łącznie z Maryja i Józefem, nie byli w stanie tego zrozumieć.

Na zakończenie papież wskazał, że "Rodzina z Nazaretu stanowi wspólną odpowiedź na wolę Ojca", a jej trzej członkowie pomagają sobie nawzajem w odkrywaniu i realizacji Bożego planu. Może być wzorem dla naszych rodzin, aby rodzice i dzieci wzajemnie się wspierali w posłuszeństwie Ewangelii, będącej fundamentem świętości rodziny oraz wzajemnie ze sobą rozmawiali i współpracowali - zaapelował Franciszek.