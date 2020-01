Dodał, że Jezus w swoim testamencie z krzyża wybrał Maryję na Matkę wszystkich wierzących. "Powierzajmy Jej nasze życie i sprawy" - zachęcił rzecznik episkopatu Polski.

W informacji przekazanej przez biuro prasowe KEP ks. Rytel-Andrianik podkreślił, że Maryja jest niezwykle ważna w życiu wierzących.

"Chcemy być blisko Niej, do Niej zwracamy się ze swoimi sprawami i to Ona prowadzi nas do Jezusa" - powiedział rzecznik. Zaznaczył, że "potrzebujemy bliskości Maryi, dlatego pielgrzymujemy na Jasną Górę, która jest duchową stolicą Polski, i do innych sanktuariów". Dodał, że pokazuje to chociażby rosnąca liczba pielgrzymów przybywających na Jasna Górę. W 2019 r. do sanktuarium jasnogórskiego przybyło niemal 4,5 mln pielgrzymów.

Ks. Rytel-Andrianik przypomniał też, że św. Jan Paweł II zachęcał do tego, aby naśladować Maryję w ufności i pełnieniu woli Bożej.

"Od Maryi jako naszej duchowej Matki uczmy się zaufania i siły zawierzenia. Nie miała w życiu łatwo. Musiała emigrować do Egiptu, wypełniała codzienne obowiązki rodzinne i była uboga. Przeżyła mękę oraz tragiczną śmierć Syna, później została pod opieką św. Jana. Zaufanie Bogu było jej siłą" - powiedział ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik episkopatu przypomniał też, że obchodzona dziś uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki jest świętem nakazanym.

"Wierni są więc zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej - zaznaczył". Dodał, że tego dnia można uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu "O Stworzycielu, Duchu przyjdź" w celu uproszenia błogosławieństwa Bożego na cały rok.