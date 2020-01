"Dzieci nie niszczą naszych marzeń"  

W niedzielę aktorka Michelle Williams, która jest w ciąży, podczas odbierania Złotego Globu poświęciła swoje przemówienie aborcji i jej promocji. Aktorka cieszyła się, że żyje w świecie, w którym kobieta może zabić swoje dziecko. Cytat: "I'm so grateful to have lived at a moment in our society when the choice exists" - "Jestem wdzięczna, że żyję w społeczeństwie w chwili, gdy istnieje wybór [do aborcji - przyp.red.]".

Nawrócona modelka Leah Darrow (finalistka America's Next Top Model) poczuła się wywołana do odpowiedzi po tym wystąpieniu i nagrała specjalne wideo na Instagramie, w trakcie oczekiwania na poród swojego piątego dziecka!

"Cóż, na pewno nie było to planowane - pisze na Instagramie - ale czułam się wywołana do podzielenia się, więc oto prawda... Nowe życie nigdy nie powstrzymuje nas od marzeń. Jednym z najokrutniejszych kłamstw, które diabeł mówi kobietom, jest to, że nie jesteśmy wystarczająco odważne i silne, aby robić to, do czego zaprasza nas Bóg, kiedy wprowadzamy życie na świat. Nowe życie jest zawsze darem. Czuję pokorę, że mogę otrzymać to nowe życie i żyć *pełnym* życiem, dla którego Pan mnie stworzył.

Proszę, podziel się tym przesłaniem z kobietami w swoim życiu, ponieważ kobiety zasługują na lepszą narrację niż to, co daje nam kultura. Zasługujemy na to, aby wierzyć, że życie *może* być tak dobre, a otrzymanie nowego życia jest zawsze, zawsze, zawsze czystym darem.

Podnoszę cię na duchu poprzez mój poród i proszę, módlcie się za mnie!! Nie mogę się doczekać, aby mieć to dziecko!!".

Głos zabrały także inne osoby, m.in. Abby Johnson na Twitterze, pisząc: "Jak smutna musi być zamiana niewinnego życia ludzkiego na maleńką złotą statuę. Modlę się za Michelle Williams".