Trzy miliony kart  

Z Karty Dużej Rodziny korzysta ponad 3 mln osób z ponad 900 tys. rodzin wielodzietnych - powiedziała minister rodziny Marlena Maląg. Zwróciła uwagę, że atrakcyjne zniżki mogą być szczególnie przydatne w trakcie ferii zimowych.

- Rozpoczynają się ferie zimowe. W tym kontekście warto przypomnieć o Karcie Dużej Rodziny, dzięki której rodziny z co najmniej trójką dzieci będą mogły zaplanować tańszy wypoczynek - powiedziała minister rodziny. - W ostatnich latach ten system bardzo się rozwinął. Obecnie z Karty Dużej Rodziny korzysta ponad 3 mln osób z ponad 900 tys. rodzin.

Zaznaczyła, że Kartę honoruje obecnie 6,5 tys. partnerów. Oferują oni zniżki w ok. 24 tys. lokalizacjach w całej Polsce. Wśród partnerów są zarówno duże ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy. - Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania m.in. z oferty teatrów, kin czy innych instytucji kultury i sportu. Zachęcamy rodziny do przystępowania do tej tradycyjnej KRD, ale także do ściągania aplikacji, która jest prostsza i wygodniejsza - powiedziała szefowa MRPiPS. Dodała, że kartę elektroniczną ma ponad 650 tys. osób.

Przypomniała, że z KRD mogą korzystać nie tylko członkowie rodzin, którzy w chwili składania wniosku wychowują co najmniej troje dzieci, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. - To jest podziękowanie za trud wychowania młodego pokolenia. Prawie 600 tys. rodzin, które mają już dorosłe dzieci, korzysta z tego rozwiązania - podkreśliła.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin "3 plus" zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.

Do programu może dołączyć każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów są ogólnopolskie sieci i mali lokalni przedsiębiorcy. Partnerzy przystępują do programu dobrowolnie, a wielkość zniżek udzielana jest indywidualnie.