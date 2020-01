Morze śmieci powstałych z opakowań od lat zalewa Europę. Czy w Polsce przyczyniamy się do jego powstania bardziej niż w innych krajach unijnych? Sprawdził to "Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego".

Okazuje się, że statystyczny Polak rocznie zużywa 160 kg różnego rodzaju opakowań. Choć ta liczba rośnie od lat, ciągle jest niższa niż średnia w UE, gdzie na jednego mieszkańca przeciętnie przypada 180 kg opakowań na rok. To wiadomość umiarkowanie dobra, bo chociaż statystycznie wypadamy lepiej niż całość UE, to jednak 160 kg jest ciągle bardzo wysokim wynikiem. Co gorsza w ostatnich latach szybko nadrabiamy zaległości do średniej unijnej.

Jak wygląda struktura jakościowa zużywanych opakowań? W naszym kraju dominują opakowania z tworzysz sztucznych - to aż 40 proc., czyli ok 64 kg rocznie na mieszkańca. Opakowania z papieru to 37 proc. zużycia, metale lekkie - 12 proc., a szkło tylko 10 proc.

Odpowiedzią na rosnącą stale górę śmieci powstałych z opakowań może być praktyka "Zero Waste" - to sposób codziennego funkcjonowania, który polega na maksymalnym ograniczeniu marnowania dóbr konsumenckich. W przestrzeni opakowań polega na używaniu toreb wielorazowych i preferowaniu zakupu produktów na wagę zamiast tych pakowanych w jednorazowe opakowania, które zaraz po zużyciu produktu trafia na śmietnik. Jednak "Zero Waste" to nie tylko kwestia zakupów. jakie proste nawyki możemy wprowadzić w swoją codzienność, by nie generować tak wielu śmieci? Poznaj kilka prostych zasad: