Kościół katolicki jest dziś równie słaby jak Kościół anglikański. Obie wspólnoty ulegają sekularyzacji i doświadczają skutków szybkich przemian kulturowych. Kościół katolicki, w przeciwieństwie do anglikańskiego, posiada jednak środki, by z tym kryzysem sobie poradzić – uważa Gavin Ashenden, były anglikański biskup i kapelan królowej Elżbiety II. Tuż przed świętami, w czwartą niedzielę Adwentu, został przyjęty do Kościoła katolickiego.