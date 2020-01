Franciszek: Pokorna modlitwa porusza serce Boga  

Franciszek zauważył, że to błaganie trędowatego wypływa z głębi jego serca i mówi jednocześnie o sposobie działania współczującego Boga, który cierpi wraz z nami i za nas”, bierze na siebie nasze cierpienia. Jezus przyszedł bowiem, aby dać życie za nas, grzeszników.

Papież podkreślił prostotę modlitwy trędowatego. Jego słowa "jeśli chcesz" przyciągają uwagę Boga, jest w nich zawarta ufność proszącego. Zauważył, że ta prostota wynika z obserwowania stylu działania Jezusa, trędowaty dostrzegał współczucie Jezusa. To współczucie powtarza się w Ewangelii jak refren, jak w przypadku wdowy z Nain, miłosiernego Samarytanina, ojca syna marnotrawnego.

"Współczucie angażuje, wypływa z serca, angażuje i sprawia, że coś czynisz. Współczucie to cierpienie wraz z drugim, branie na siebie cierpienie drugiego człowieka, aby rozwiązać ten problem, uzdrowić. To było misją Jezusa: Jezus nie przyszedł głosić prawa, a potem sobie poszedł. Jezus przyszedł ze współczuciem, to znaczy, aby cierpieć wraz z nami i dla nas oraz oddać za nas swe życie. Miłość Jezusa jest tak wspaniała, że współczucie doprowadziło Go na krzyż, aby oddać za nas swe życie" – przypomniał Ojciec Święty.