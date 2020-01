Dodał, że podczas spotkania kard. Krajewski pytał o działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. Wygłosił też krótką katechezę i pobłogosławił KSM na kolejne lata działalności.

Prezydium Krajowej Rady KSM z ks. Andrzejem Lubowickim, asystentem generalnym KSM pielgrzymuje do Rzymu z okazji 30-lecia reaktywowania stowarzyszenia. Zawierza działalność KSM św. Janowi Pawłowi II i św. Stanisławowi Kostce i prosi o błogosławieństwo papieża Franciszka.

"W Watykanie spotkaliśmy kard. Krajewskiego i zaczęliśmy rozmawiać o działalności KSM. Kardynał zaprosił nas na obiad, podczas którego mówił nam, jak na co dzień żyć Ewangelią i konkretnie pomagać potrzebującym. Ukierunkował nas na dalsze lata działalności KSM. Mówił, że nasz przekaz do młodych musi być bardzo konkretny i nakierowany na Jezusa" - podkreślił Patryk Czech.

Kard. Krajewski radził, by młodzi zaangażowani w KSM żyli i działali tak, by ludzie sami pytali ich o Boga.

"Mówił nam jak przywracać godność osobom biednym i zagubionym. Radził jak rozpoznawać potrzeby innych. Podkreślił też, że 30-lecie KSM nie powinno skłaniać nas tylko do wspomnień i nostalgii, ale pobudzać do działania. Kard. Krajewski podkreślił, że Jezus nie odsyłał ludzi na inny dzień lub godzinę, pomagał i działał od razu i my też tak powinniśmy robić" - relacjonował Czech.

"Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest miejscem rozwoju, nauki i zdobywania doświadczeń dla młodych ludzi" - podkreślił ks. Andrzej Lubowicki. Dodał też, że KSM zostało reaktywowane z inicjatywy św. Jana Pawła II.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oficjalnie istnieje od 10 października 1990 r. Zostało powołane przez Konferencję Episkopatu Polski celem zaspokajania duchowych oraz społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików.

Głównym zadaniem tej organizacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie oraz upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia. KSM skupia osoby w wieku od 14 do 30 lat, które chcą twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Obecnie KSM istnieje we wszystkich diecezjach, liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałów parafialnych i kół szkolnych.