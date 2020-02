Lublin pożegnał Romualda Lipkę  

Uroczystości pogrzebowe śp. Romualda Lipki rozpoczęły się w lubelskiej archikatedrze w południe. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył abp Stanisław Budzik.

Oprócz rodziny, przyjaciół, przedstawicieli władz miasta, województwa i duchowieństwa muzyka żegnały tysiące fanów zgromadzonych w archikatedrze i przed nią. Msza św. transmitowana była na telebimie.

Romuald Lipko był jednym z najbardziej rozpoznawalnych lublinian w Polsce, współtwórcą zespołu Budka Suflera, autorem najbardziej znanych przebojów tej grupy, ale też wielu innych kompozycji śpiewanych przez gwiazdy polskiej piosenki.

W homilii arcybiskup podkreślił, że w życiu pana Romualda dopełniła się miara cierpienia, którego nie sposób zrozumieć bez wgłębienia się w tajemnicę Chrystusowego krzyża. - Przyznał, że od chwili, gdy usłyszał diagnozę o śmiertelnej chorobie, dodawała mu siły modlitwa - mówił metropolita. - Umacniała go Komunia św., którą z wiarą codziennie na szpitalnym łóżku przyjmował. Przegrał ze śmiercią tak jak przegra z nią kiedyś każdy z nas, ale ocalił miłość.

Abp Budzik przypomniał, że muzyk w sakramencie małżeństwa ze swoją żoną wytrwał 45 lat.

Zaznaczył także, że pan Romuald całe życie szukał Boga, bo szukał piękna, prawdy, dobra. - Szukał i znalazł. Wyrazem tego poszukiwania była muzyka, choćby ta napisana z okazji poświęcenia budowy kościoła św. Andrzeja Boboli - wspominał arcybiskup. - Kilka lat temu podarował nam pastorałki bożonarodzeniowe.

Ostatnim dziełem jego życia jest muzyka na 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły "Nie zastąpi Ciebie nikt". - Dziś te słowa odnoszą się do ciebie, panie Romualdzie: nie zastąpi ciebie nikt - podkreślał arcybiskup. - To nieprawda, że nikt nie jest niezastąpiony. Jest wręcz przeciwnie. Każdy człowiek jest niezastąpiony, niepowtarzalny, a zwłaszcza człowiek tej miary. Do zobaczenia, panie Romualdzie.

Po Mszy św. ciało zmarłego zostało złożone na lubelskim cmentarzu przy ul. Lipowej.