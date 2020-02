Do 1380 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirus w Chinach. Państwowa komisja zdrowia poinformowała w piątek w Pekinie o kolejnych 121 zgonach i nowych 5090 przypadkach infekcji.

W całym kraju zakażonych jest już 63 851 osób.

Do czwartku 6982 osoby wyzdrowiały i zostały już wypisane ze szpitali.

Chińskie władze przyznały w środę, że rzeczywista liczba zmarłych i zakażonych może być wyższa.

Poza Chinami liczba osób zakażonych koronowirusem wzrosła do 580, z których dwie zmarły. Najwięcej zakażonych jest w Japonii - 251, Singapurze (58) i Tajlandii (33). Koronawirusa zlokalizowano w 24 państwach.

W piątek po południu rozpocznie się ewakuacja 218 pasażerów ze statku wycieczkowego Diamond Princess, który przechodzi kwarantannę w pobliżu portu w Jokohamie. Na pokładzie jest 2600 pasażerów i 1045 członków załogi. W czwartek ministerstwo zdrowia Japonii poinformował o 44 nowych przypadkach zakażenia na wycieczkowcu.

Kwarantanna wycieczkowca ma trwać do środy, ale rząd Japonii wyraził zgodę, aby już w piątek z pokładu zeszły osoby powyżej 80. roku życia, które cierpią na przewlekłe choroby, a test na koronawirusa w ich przypadku dał wynik negatywny.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła we wtorek, że epidemia stanowi poważne zagrożenie dla świata, potencjalnie większe niż terroryzm. Świat musi "obudzić się i uznać tego wrogiego wirusa za wroga publicznego numer jeden" - podkreślił dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodał, że pierwsza szczepionka przeciw wirusowi może być dostępna za 18 miesięcy.