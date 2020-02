Ewangelizuje muzułmanów za pomocą kaligrafii  

Na murach kościoła, którego jest proboszczem, umieszcza banery z wersetami biblijnymi, napisane pięknym stylizowanym pismem. „To sposób na dotarcie z przesłaniem Dobrej Nowiny do chrześcijan, ale przede wszystkim do muzułmanów” – wyjaśnia. W świecie islamu kaligrafia jest jedną z najwyższych form sztuki.

Obok parafii znajdują się dwie szkoły katolickie. Chodzą do nich młodzi wyznawcy wielu religii, jednak zdecydowana większość z nich to muzułmanie. Każdego dnia ich rodzice przechodzą koło murów kościoła, aby zaprowadzić swoje dzieci do szkoły lub je z niej odebrać. Często też spędzają dużo czasu koło świątyni, czekając na swoje pociechy. „Stąd pomysł, aby wykorzystać nasze ściany do ewangelizacji poprzez sztukę i kaligrafię” – mówi ks. Charles. „Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie muzułmanie poznają i docenią piękno nauki Chrystusa. W tej części świata malowanie postaci Boga i świętych nie jest zbyt rozpowszechnione, dlatego uznałem, że do miejscowych lepiej przemówi bliższa im kaligrafia” – dodaje kapłan.

Na banerach można przeczytać fragmenty różnych ksiąg biblijnych, oraz modlitwy, takie jak „Ojcze Nasz” czy „Zdrowaś Maryjo”. Napisy zmieniają się w rytm roku liturgicznego, ale także w związku z wydarzeniami społecznymi. „Zainspirował mnie Papież Franciszek, który w «Evangelii Gaudium» zachęcał do wykorzystania sztuki w ewangelizacji, zwłaszcza w oparciu o skarby przeszłości” – wyjaśnia proboszcz. „W naszym głoszeniu Ewangelii zdecydowanie przeważają słowa, dlatego uznałem, że czymś świeżym będzie wykorzystanie sztuk wizualnych” – dodaje.

Ze swoim proboszczem zgadza się Haroon Iqbal, dziadek jednego z dzieci, które uczą się w pobliskiej szkole. „To, co zrobił, to nowość w Karaczi. Bardzo to doceniam. Przychodzę tutaj po wnuki i bardzo się cieszę, że mogę w międzyczasie czytać wersety z Biblii i Boże przykazania. Umacniają moją wiarę i prowadzą do medytacji” – zapewnia.

Kaligrafia ma szczególne miejsce w świecie islamu. Ponad 1400 lat historii zapisywania wersetów Koranu doprowadziło do jej rozkwitu. Jest tam uznawana za jedną z najwyższych form sztuki ze względu na szacunek do słów świętej księgi muzułmanów. W kulturze islamu Pismo kaligraficzne można także często zobaczyć jako ornament w architekturze oraz na naczyniach i tkaninach.