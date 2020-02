Ks. Luigi Giussani ukazywał piękno chrześcijaństwa  

Tak o założycielu ruchu Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie) ks. Luigim Giussanim mówi jego następca ks. Julián Carrón. 20 lutego minęła 15. rocznica śmierci ks. Giussaniego, który zmarł w 83. roku życia.

Ks. Julián Carrón, wspominając założyciela ruchu Comunione e Liberazione, podkreślił jego niezwykły model wychowawczy, który polegał nie tyle na przekonywaniu do swojej racji, co na ukazywaniu piękna przekazywanego przesłania, które fascynuje i pociąga.

„Największym dziedzictwem pozostawionym przez niego jest wprowadzenie nas w doświadczenie wiary i życia chrześcijańskiego, które nas zafascynowało i nie przestaje fascynować. Im bardziej żyjemy tym zachwytem w tych czasach, tak dramatycznych i pogmatwanych, tym bardziej jesteśmy wdzięczni za ten model wychowawczy, w który nas wprowadził, jak gdyby antycypując sytuacje wielokulturowości, których dziś doświadczamy – stwierdził w wywiadzie dla Radia Watykańskiego ks. Julián Carrón. – W nich bowiem jedyną możliwością zainteresowania kogoś wiarą jest znalezienie czegoś, co go w niej zachwyci, aby móc jeszcze bardziej tym żyć. Dlatego im bardziej mija czas, tym bardziej jesteśmy wdzięczni za tę łaskę, którą otrzymaliśmy”.

Ruch Comunione e Liberazione powstał w latach 50. ubiegłego stulecia w Mediolanie we Włoszech. Dziś obecny jest w 90 krajach świata.

